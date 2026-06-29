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અંબાલાલની આગાહી, આગામી 48 કલાકમાં આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે વરસાદ

Written ByViral Raval
Published: Jun 29, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:38 PM IST

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વરસાદ આગાહી. આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શકયતા. પૂર્વ ગુજરાત, વડોદરાના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. અમદાવાદ ગાંધીનગરના ભાગોમાં સાંજના સમયે હવામાન માં પલ્ટો આવવાની શક્યતા. પંચમહાલ, પૂર્વ ગુજરાત સહિત કોઈ કોઈ ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. બંગાળ ઉપ સાગર માં 2 થી 4 જુલાઈ હળવો દબાણ ઉભું થવાની શક્યતાઓ. ઉત્તર ગુજરાતમાં 12 તારીખ માં 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ અથવા હળવો વરસાદ અનેક ભાગોમાં પડવાની શક્યતાઓ છે. મહેસાણા, પાટણ, સમી હારીજના ભાગો

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