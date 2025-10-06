ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

'શક્તિ' વાવાઝોડું યુ-ટર્ન લઈને ગુજરાત આવશે! આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી, Video

Viral Raval | Oct 06, 2025, 01:05 PM IST
ambalal patel latest agahi rain predictions at diwali time watch video

Trending news