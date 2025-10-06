हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
'શક્તિ' વાવાઝોડું યુ-ટર્ન લઈને ગુજરાત આવશે! આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી, Video
Viral Raval
|
Oct 06, 2025, 01:05 PM IST
ambalal patel latest agahi rain predictions at diwali time watch video
More Videos
01:01
u
ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી અંગે અત્યંત મહત્વના સમાચાર, જુઓ Video
02:26
u
અમદાવાદ: કુબેરનગરમાં રસ્તા પર ડાન્સ પાર્ટી, મુંબઈના બારની જેમ જાહેરમાં અશ્લીલ ડાન્સ, Video
01:46
u
Video: જૂનાગઢ ભાજપમાં ભડકાના એંધાણ, પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડાના ખાસ ટેકેદારો AAPમાં જોડાયા
04:02
u
'ફ્રી પીઝા' સ્કીમે દાટ વાળ્યો! કાર્યવાહી થતા શોપ પર તાળા વાગ્યા, Video
02:37
u
અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલના લોન્ડ્રી વિભાગમાં આગ લાગી, Video
00:44
u
ઉ.ગુજરાતનું આવી બનશે! હવામાન ખાતાની ભારે વરસાદની આગાહી, જુઓ Video
00:59
u
રાકેશ પટેલની અમેરિકામાં હત્યા, ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા
02:24
u
બારડોલીના રાયમ ગામના રાકેશ પટેલની અમેરિકામાં હત્યા, Video
00:59
u
ગાંધીનગરમાં સરદાર ગ્રુપ દ્વારા જનક્રાંતિ રેલી, પ્રેમ લગ્નના કાયદા અંગે પુરુષોત્તમ રુપાલાનું નિવેદન, જુઓ VIDEO
01:11
u
શક્તિ વાવઝોડા અંગે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી, ચક્રવાતી તોફાન યુ-ટર્ન લેશે તેવી શક્યતા
Trending news
Ahmedabad
બેંગકોકની બદનામ ગલીઓમાં થાય તેવું અમદાવાદ થયું! રસ્તા પર ડાન્સ પાર્ટીમાં ગંદા ગંદા ચ
Bernard Julien
ક્રિકેટ જગત માટે દુ:ખદ સમાચાર...વર્લ્ડ કપ વિનર ખેલાડીએ અચાનક દુનિયાને કહ્યું અલવિદા
Gold rate
દીવાળી ટાણે સોનાના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો, પહેલીવાર સોનું આ સ્તરે પહોંચ્યું, જાણો રેટ
Agriculture
ગુજરાતમાં ઈસબગુલની ખેતી કરનારા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, વેપારીઓ GSTને કારણે આડા ફાટ્યા
PM KisanYojana
દિવાળી પહેલા ખેડૂતોને મળશે ખુશખબર...આવી શકે છે કિસાન સન્માન નિધિનો 21મો હપ્તો
Sharad Purnima 2023
આજે શરદ પૂર્ણિમા પર રહેશે ભદ્રાનો પડછાયો, ચંદ્ર સામે ખીર મૂકવાનું મુહૂર્ત બદલાયું
Tata Sierra ICE SUV
ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી Tataની નવી SUV, પ્રીમિયમ ફીચર્સ સાથે ટૂંક સમયમાં થશે લોન્ચ
tomato plant
આ 2 કુંડામાં વાવી દો ટમેટાના બી, કુંડામાં એટલા ટમેટા ઉગશે કે બહારથી લેવા નહીં પડે
weather update
ગુજરાતીઓની નવરાત્રિ બાદ હવે દિવાળી પણ બગડવાની, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી
Rohit Sharma
રોહિત શર્મા માટે 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવું મુશ્કેલ ! આ રહ્યા 3 મોટા કારણો