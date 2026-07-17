/અંબાલાલની આગાહી, આ તારીખથી આવશે હવામાનમાં પલટો, તૂટી પડશે વરસાદ!

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી, 20 જુલાઈ સુધીમાં રાજ્યમાં હળવો વરસાદ થશે. જ્યાં સુધી વીજળી ન થાય ત્યાં સુધી વરસાદ નહિ થાય. અષાઢ સુદની વીજળીના વાદળો મળ્યા નથી. વીજળી થશે તો વરસાદ નો માર્ગ મળશે. 21 તારીખ થી હવામાનમાં મોટો પલ્ટો આવશે. અમદાવાદમાં 25મી જુલાઈએ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. પંચમહાલ, મહિસાગરના ભાગોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડશે. અરવલ્લી, મહેસાણાના ભાગોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટા, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદી ઝાપટા, જામનગરના ભાગોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ.