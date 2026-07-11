Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /અંબાલાલની આગાહી, તારીખો સાથે જણાવ્યું ક્યાં તૂટી પડશે મૂસળધાર વરસાદ?

અંબાલાલની આગાહી, તારીખો સાથે જણાવ્યું ક્યાં તૂટી પડશે મૂસળધાર વરસાદ?

Written ByViral Raval
Published: Jul 11, 2026, 04:45 PM|Updated: Jul 11, 2026, 04:48 PM

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વરસાદ અંગે મોટી આગાહી. તારીખ 13 થી 16માં લોકલ સિસ્ટમ ના કારણે રાજ્યના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. 22 મીએ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. દક્ષિણ ગુજરાત,આહવા,ડાંગ વલસાડના ભાગો, નવસારીના ભાગોમાં સહિત કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. 25 થી 26 જુલાઈમાં મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર ના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. 27 થી 30 જુલાઈમાં ગુજરાત ના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. સૌરાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, ડાવરિક, જામનગર, પોરબંદર ના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ના

See more

Recommended Videos

કેમ માનવભક્ષી બન્યા છે સિંહો? છેલ્લા એક મહિનામાં 5થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા
01:02
ટ્રમ્પની ઈરાનને ધમકી, 24 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપતા કહ્યું- હોર્મુઝ ખુલ્લું મૂકો...
00:55
જૂનાગઢ: ગિરનારની સીડી પર સિંહે કર્યો બાળક પર હુમલો, પગથિયેથી ખેંચીને લઈ ગયો
02:17
પરસોત્તમ પીપળીયાએ માયાભાઈ આહિર સામે મોરચો માંડ્યો, જાણો શું ખુલાસો કર્યો?
10:22
આઘાતજનક! શિક્ષકે 500 રૂપિયા આપી વિદ્યાર્થીને દારૂ લેવા મોકલ્યો, જુઓ Video
01:31
સુરત: નાસિરનગર ડિમોલિશન કેસમાં નાટ્યાત્મક વળાંક, સસ્પેન્ડેડ એન્જિનિયર હાઈકોર્ટ પહોંચ
04:06
અંબાલાલની આગાહી, વરાપની શક્યતા, આ તારીખથી ધોધમાર વરસાદની આગાહી
01:43
હવામાન વિભાગની આગામી 7 દિવસની લેટેસ્ટ આગાહી, જુઓ Video
01:11
સુરતની સ્થિતિ મુદ્દે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ લાલઘૂમ, જાણો કોની સામે કાર્યવાહીનો આપ્યો આદેશ
06:49
આ વાયરસ ગુજરાતને લપેટામાં લઈ રહ્યો છે? 3 દર્દીઓના મોત
01:15
Video: સંવનન સમયે સિંહની પજવણી કરવી યુવાનને ભારે પડી, જીવ ગયો
02:04
અમદાવાદ: 70થી વધુ કોમર્શિયલ બાંધકામોના ડિમોલિશનની કામગીરી
02:50

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ENG vs IND : બદલાઈ ગયો છેલ્લી T20 મેચનો સમય... 10 નહીં, હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ
england vs india39 min ago
2
Ind vs Eng1 hr ago
3
Vietnam1 hr ago
4
Chandipura Virus1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago