/અંબાલાલની આગાહી, તારીખો સાથે જણાવ્યું ક્યાં તૂટી પડશે મૂસળધાર વરસાદ?

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વરસાદ અંગે મોટી આગાહી. તારીખ 13 થી 16માં લોકલ સિસ્ટમ ના કારણે રાજ્યના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. 22 મીએ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. દક્ષિણ ગુજરાત,આહવા,ડાંગ વલસાડના ભાગો, નવસારીના ભાગોમાં સહિત કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. 25 થી 26 જુલાઈમાં મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર ના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. 27 થી 30 જુલાઈમાં ગુજરાત ના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. સૌરાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, ડાવરિક, જામનગર, પોરબંદર ના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ના