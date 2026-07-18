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વરસાદ કેમ ખેંચાઈ ગયો? અંબાલાલે જણાવ્યું ચોંકાવનારું કારણ

Written ByViral Raval
Published: Jul 18, 2026, 01:55 PM|Updated: Jul 18, 2026, 01:58 PM

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વરસાદ અંગે મોટી આગાહી. 19-21માં રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ. જુલાઈ 22થી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. ચોમાસું ખેંચાવાનું કારણ બુધ અને શુક્ર ગૃહ સાનુકૂળ નથી. જેના કારણે જોઈએ તેવો વરસાદ નથી. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ. જુલાઈ 24, 25, 26માં મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર ના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. તારીખ 27 થી 30 જુલાઈમાં જળદાયક નક્ષત્રના યોગોના લીધે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ. ઓગસ્ટ માસમાં કર્ક રાશિમાં સૂર્ય, ચન્દ્ર, બુધ,ગુરુ જળ રાશિમાં હોવાથી

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