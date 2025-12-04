ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અંબાલાલની ગાત્રો થીજવી દે તેવી આગાહી, જાણો ક્યારે વધશે ઠંડી, આવી શકે માવઠું

Viral Raval | Dec 04, 2025, 03:28 PM IST

જાણીતા હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ ની આગાહી. હમણાં દેશના ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં એક હળવા પચિમી વિકસિત આવવાની શક્યતા. ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં સ્થિત લહેર ચાલવાની શક્યતા રહેશે. આ સપ્તાહમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો પાટણ સમી હારીજ ના ભાગો આ ઉપરાંત મહેસાણાના,બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, પંચમહાલના ભાગોમાં સવારમાં લઘુત્તમ તાપમાન 15 થી 14 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા તેનાથી નીચું જવાની શક્યતા રહે. આ ઉપરાંત કચ્છના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન ઘટી શકે રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં ચાલવાની શક્યતા. રાજસ્થાનના સંલગ્ન ગુજરાતના ભાગોમાં ઠંડીનું જોર વધશે. અગામી થોડા દિવસોમાં બપોર પછી ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળો જણાય પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતો નથી આમ છતાં અગામી સાત અને આઠ તારીખ સુધીમાં ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળો આવી શકે અને લગભગ 10 તારીખ સુધીમાં અથવા ડિસેમ્બર સુધીમાં વાદળછાયું અથવા તો છાંટા જેવું માવઠું થઈ શકે. તારીખ 18 થી 24માં બંગાળ ઉપસાગર ની હલચલ થતાં અને દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં થી શક્યતા રહેતા 22 ડિસેમ્બર બાદ મળે કાતિલ ઠંડીને વેગ મળે. 27 ડિસેમ્બરે હાથ થીજવતી ઠંડી પડે અને 11મી જાન્યુઆરી પણ ઠંડા પવનો ઠંડા પવન રહેશે. હળવા લાની નો ની શક્યતા રહેતા ઠંડી પડી શકે. ઉત્તર ભારતમાં રેકોર્ડ તો ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. તારીખ 24 24 ડિસેમ્બર થી માઘ સ્નાન સુધીમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહે. ખેડૂતો અંગે જણાવવાનું કે વિષમ હવામાનની વિપરીત અસરના કારણે મસાલા ના પાકોમાં જીરા જેવા પાકોમાં રોગ આવવાની શક્યતા રહે. ખેડૂત ભાઈઓએ પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા સારા રહે માવઠાની અસર ઘણીવાર બચાવે છે પરંતુ ઘણા પાકો માવઠું માટે પણ બનતું હોય છે. 

