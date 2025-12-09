અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી, ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર, સાચવીને રહેજો
રાજ્યમાં ધીમે ધીમે હવે ફૂલ ગુલામી ઠંડીનો અહેસાસ થવા લાગ્યો છે. વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે થતો ઠંડીનો અહેસાસ હાલ તો લોકોને સારો લાગી રહ્યો છે. પરંતુ 10 ડિસેમ્બર બાદ આજ ઠંડી લોકોને ઘરોમાં પૂરાઈ રહેવા માટે મજબૂર કરી દેશે. માત્ર ઠંડી જ નહીં. ડિસેમ્બરના અંતમાં બેવડી ઋતુનો પણ અહેસાસ થશે... કેમ કે રાતના સમયે કડકડતી ઠંડી પડશે. જ્યારે બપોરે તાપમાન ફરી 25-28 ડિગ્રી થતાં લોકોને બપોરના સમયે ઘરમાં પંખા અને કારમાં AC ચાલુ કરવા પડશે. આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર લઈને આવ્યા છે. ડિસેમ્બરના અંતમાં જગતના તાતે ફરી માવઠાનું જોખમ ઉભુ થયુ છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, બંગાળમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે. ડિસેમ્બરના અંતમાં હળવું ચક્રવાત બનવાની સંભાવના છે. અરબસાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે. બંને સિસ્ટમના કારણે 22 ડિસેમ્બર પછી માવઠું પડી શકે છે. એટલે કે ખેડૂતો હજુ દિવાળી પર આવેલા માવઠાના મારમાંથી બેઠા થયા છે, ત્યારે પાકનો સત્યાનાશ વેરવા માટે બીજુ માવઠું આવી રહ્યું છે. ડિસેમ્બર શરૂ થવા છતાં હજુ ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો નથી. પરંતુ જો અંબાલાલ પટેલની આગાહી સાચી પડી તો બે દિવસ બાદ આકરી ઠંડીની સાથે સાથે કમોસમી વરસાદ પણ લોકોની હાલાકી વધારશે...