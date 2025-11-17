ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી, ભર શિયાળે આ વિસ્તારોમાં માવઠું થશે!

Viral Raval | Nov 17, 2025, 03:53 PM IST

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. હાલ રાજ્યમાં ઠંડી નું જોર વધશે. મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વધશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ૧૩ ડિગ્રી તો મધ્ય ગુજરાતમાં ૧૪ ડિગ્રી તાપમાન રહી શકે. સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઠંડી વધશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં લઘુત્તમ તાપમાન ૨૦ ડિગ્રી રહી શકે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાન ૧૭ થી ૧૮ ડિગ્રી આસપાસ રહી શકે. ૨૧ નવેમ્બર બાદ લઘુત્તમ તાપમાન વધારો થતા ૧૭ ડિગ્રી થઈ શકે. મહત્તમ તાપમાન ૩૦ ડિગ્રી સુધી જઈ શકે. બંગાળના ઉપસાગરમાં આજથી હલચલ જોવા મળશે. લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા રહી શકે. ૧૯ નવેમ્બર અરબી સમુદ્રમાં દક્ષિણ ભારતમાં લો પ્રેશર બની શકે. ગુજરાતમાં વાદળો આવતા તાપમાન વધી શકે છે. બંગાળ ના ઉપસાગર માં સુપર સાયક્લોન બની શકે. ચક્રવાત ભીષણ બનવાની શક્યતા ગુજરાત સહિત દેશના મધ્ય ભાગોમાં થઈ શકે. ગુજરાત માં નવેમ્બર ના અંત માં વાદળછાયું વાતાવરણ કે માવઠું થઈ શકે. ડિસેમ્બર ની શરૂઆતમાં માવઠું થઈ શકે છે 

