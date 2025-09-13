ગયો નથી વરસાદ! નવરાત્રી બગાડશે ખેલૈયાઓની....અંબાલાલની આગાહી, જુઓ Video
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. નવરાત્રીમાં ખેલૈયા ની તૈયારીઓ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ ની આગાહી.નવરાત્રી દરમિયાન વરસાદ અને ગરમી નો માહોલ રહેશે. નવરાત્રી માં શરૂઆતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ૨૫-૨૫ સપ્ટેમ્બર વડોદરા, દક્ષિણ ગુજરાત માં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે. ૬ઠ્ઠા નોરતા થી દશેરા સુધી ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે. સૂર્ય ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તથા મંગળ તુલા રાશી માં પ્રવેશ કરશે. ગુજરાત માં વરસાદ ની શક્યતા ૧૪ સપ્ટેમ્બર થી શરૂ થશે. સૌરાષ્ટ્રમાં આજથી વરસાદના હળવા ભારે ઝાપટા પડશે. જુઓ વીડિયો.