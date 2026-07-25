/અંબાલાલની ડરામણી આગાહી, આગામી 48 કલાક ઉ.ગુજરાત માટે ભારે!

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલની મોટી આગાહી. આગામી 48 કલાક ઉત્તર ગુજરાત માટે ભારે એલર્ટ. આગામી 48 કલાકમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા. પાટણ, સાંતલપુર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ અતિભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે. વડોદરા, ભરૂચ અને મહીસાગરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના. કચ્છ, રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગરના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની આગાહી. કેટલાક વિસ્તારોમાં 5થી 8 ઇંચ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં કુલ 10થી 20 ઇંચ સુધી વરસાદ પડવાની શક્યતા. અગાઉના વરસાદને કારણે અનેક નીચાણવાળા