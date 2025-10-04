ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સંતાકૂકડી રમી રહ્યું છે વાવાઝોડું, આ તારીખોમાં ગુજરાતમાં જોવા મળશે અસર, તૂટી પડશે વરસાદ

Viral Raval | Oct 04, 2025, 03:54 PM IST
Ambalal Patel latest weather prediction about cyclone shakhti

Trending news