અંબાલાલની તાજી આગાહી, આગામી 24 કલાકમાં પલટાશે હવામાન! કમોસમી વરસાદ આવશે
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ઠંડીને લઈને કરી આગાહી. આગામી સમયમાં માર્ચ સુધીમાં હવામાનમાં પશ્વિમ વિક્ષેપો આવના કારણે બદલાવ આવશે. ધૂમ્મસના લીધે રેલ્વે યાતાયાત વિલંબ હવાઈ યાતાયાત વિલંબ. વિઝીબિલીટી ગમખ્વાર અકસ્માત થઈ શકે. માર્ચ સુધીમાં કમોસમી વરસાદ થશે. આગમી 24 કલાકમાં અસરકર્તા એક પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવતા ગુજરાતનું હવામાન બદલાઈ શકે છે. કરછના ભાગોમાં વાદળ વાયુ કે હળવા વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. રાજસ્થાન સાયકોલિન સરકયુટ થતા ઉતર ગુજરાતના ભાગોમાં મહેસાણા,પાટણ,સમી, હરાજી, મહેસાણા બનાસકાંઠા ડીસા પાલનપુર. મધ્ય ગુજરાત, ગાંધીનગર, અમદાવાદ વિરમગામ, ભાગોમાં પણ હવામાન પલટો આવશે. સાબરકાંઠા પંચમહાલ મહીસાગર બનાસકાંઠામાં હવામાન પલ્ટો આવતા આવશે વાદળ વાયુ આવશે. રાધનપુર, સુઈગામ વિસ્તારમાં છાંટા થવાની શક્યતા રહેશે. જાન્યુઆરીમાં 6 થી 14 હવામાન હવામાન પલ્ટો આવશે અને વાદળો આવશે. 11 જાન્યુઆરી આસપાસ અને 18 જાન્યુઆરી અંતમાં ભારે આકરી ઠંડી પડશે. ઉત્તરાયણ આસપાસ વાદળવાયુ આવી શકે. ઉતરાયણ પર સવારે 6 થી 7 કલાક પ્રતિક્રમી રહેશે. આંચકોનો સમય20 કિમી પ્રતિ ક્રિમી રહેશે. બપોરે પછી પવન દિશા અને પવનમાં ફેરફાર થઈ શકે. 18-21 માં વાતાવરણમાં પલ્ટો આવી શકે. વાદળવાયુ અને ભારે પલટા આવી શકે.