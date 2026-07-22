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અંબાલાલ પટેલની આગામી 48 કલાક ભારે વરસાદની આગાહી, જાણો ક્યાં પડશે?

Written ByViral Raval
Published: Jul 22, 2026, 02:35 PM|Updated: Jul 22, 2026, 02:35 PM
ambalal patel ni agahi next 48 hours heavy rain prediction

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