ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ફેબ્રુઆરીમાં મે મહિના જેવી ગરમી? અંબાલાલની આ આગાહી ચિંતાજનક
Viral Raval
Feb 17, 2026, 10:02 AM IST
Ambalal Patel ni agahi there will be scorching heat at the end of February watch video
More Videos
આગ ઓકતી ગરમી માટે તૈયાર રહેજો ગુજરાતીઓ ! હવામાન વિભાગની તાપમાનમાં વધારાને લઈને આગાહી, જુઓ Video
ગુજરાતમાં માવઠાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી, જાણો કયા વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ, જુઓ Video
ગરમી વધતા લીંબુ થયા મોંઘા, જાણો શું છે ભાવ સીધા બમણા થવાનું કારણ
માથાભારે ચિરાગ ગોટીની સાન ઠેકાણે આવી, સુરત પોલીસે ઢોલ નગારા સાથે વરઘોડો કાઢ્યો
ઉનાળો શરૂ થાય તે પહેલાં લીંબુના ભાવ આસમાને, 15 દિવસમાં બમણા થયા ભાવ
આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની 'બી ટીમ' તરીકે કામ કરે છે, કોંગ્રેસના નેતાનું મોટું નિવેદન
ગુજરાત વિધાનસભામાં ઉપાધ્યક્ષ બન્યા પૂર્ણેશ મોદી, કહ્યું- વિશ્વાસ મુકવા બદલ પાર્ટીનો આભાર
એક તો ચોરી ઉપરથી સીના ચોરી? કિર્તી પટેલે મહિલા PI સામે ડોળા ફાડી તોછડાઈભર્યું વર્તન કર્યું
Budget Session 2026: ગુજરાત વિધાનસભાના નવા ઉપાધ્યક્ષ પદે ભાજપના પૂર્ણેશ મોદીની જીત
કિર્તી પટેલ પર જ્યોતિર્નાથ મહારાજ બગડ્યા, કહ્યું- ભગવા કપડાં પહેરી લોકોને-પોલીસને મુરખ બનાવી સ્નાન કરે છે
Trending news
gujarat
રાજસ્થાનમાં સરપંચની ચૂંટણી જીતવા ઘાટલોડિયામાં ચોરી! અ'વાદમાં બે મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ
Gold rate
સોના અને ચાંદીના આજે પણ ભાવ ઘટી ગયા, મસમોટા ભાવ ઘટાડા બાદ કેટલે પહોંચ્યું સોનું?
gujarat
NRI પાસેથી પ્રોપર્ટી ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર: હવે TAN નંબરની ઝંઝટમાથી મળશે મુક્તિ
Muhammad Yunus
રાજીનામું આપ્યા બાદ મોહમ્મદ યુનુસે વળી પાછો સેવન સિસ્ટર્સનો રાગ આલાપ્યો
Sunetra Pawar
સુનેત્રા પવાર બનશે NCPના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, 26 ફેબ્રુઆરીએ થશે સત્તાવાર જાહેરાત
Sri Lanka vs Australia
શ્રીલંકાએ કર્યો કાંગારૂઓનો શિકાર, ઓસ્ટ્રેલિયા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર!
Mrughi Kund
મૃગી કુંડમાં 'શાહી સ્નાન'ની શું છે પરંપરા? કીર્તિ પટેલ પર સંત સમાજમાં કેમ રોષ, જાણો
gold silver prices fell
આ 3 કારણોસર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થયો ભારે ઘટાડો, એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો આગળ શું થશે
Lemon prices in Gujarat
ગરમીના વધતા પારા સાથે લીંબુના ભાવમાં ભડકો, માત્ર 20 દિવસમાં જ થયા બમણા
sarwa Udaipur Vande Bharat Express
ગુજરાતને મળી નવી સૌગાત, હવે માત્ર 4 કલાકમાં પહોંચી જશો અમદાવાદથી ઉદયપુર; જાણો