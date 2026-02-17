ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ફેબ્રુઆરીમાં મે મહિના જેવી ગરમી? અંબાલાલની આ આગાહી ચિંતાજનક

Viral Raval | Feb 17, 2026, 10:02 AM IST
Ambalal Patel ni agahi there will be scorching heat at the end of February watch video

