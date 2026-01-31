हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
Video : ગુજરાતના 6 જિલ્લાઓને વરસાદનું એલર્ટ, અંબાલાલની નવી આગાહીએ સૌને ચોંકાવ્યા
Dipti Savant
|
Jan 31, 2026, 09:10 AM IST
ambalal patel prediction for unseasonal rain in gujarat on 31 january
01:23
u
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સૌથી મોટો કડાકો : ચાંદીનો ભાવ સવા લાખે પહોંચ્યો, તો સોનું 27 હજાર સસ્તું થયું
01:51
u
પ્રજાસત્તાક પર્વ પર ગુજરાતનો દબદબો, સતત ચોથા વર્ષે જીત્યો 'પોપ્યુલર ચોઈસ' એવોર્ડ
01:00
u
જામનગર SIR પ્રોજેક્ટમાં મોટા છબરડાનો આક્ષેપ, કોંગ્રેસે ભાજપ સરકાર પર કર્યા પ્રહારો
01:39
u
Rishabh Patel Builder : મારા દીકરાને મારી નાખ્યો, હર્ષ સંઘવી સાહેબ આમનો વરઘોડો કાઢો
06:15
u
Gandhinagar Builder case : મરતાં પહેલાં પત્નીને લખ્યું કે મને મરવા મજબૂર કર્યો છે, બિલ્ડર પુત્રની છે જબરદસ્ત સ્ટોરી
02:28
u
પાટણ પાલિકાની ઘોર બેદરકારી, લીકેજને કારણે હજારો લીટર પીવાના પાણીનો વેડફાટ
03:31
u
સુરતમાં પાણી માફિયા વિરુદ્ધ ચાલ્યું પાલિકાનું બુલડોઝર, ગેરકાયદેસર બોરિંગ ધ્વસ્ત કરાયા
01:03
u
હેલી મને તારા માણસોએ જ મરવા મજબૂર કર્યો, પત્નીને લખી બિલ્ડર પુત્રએ હચમચાવી નાખે તેવી સ્યૂસાઈડ નોટ
05:21
u
NSUIના કાર્યકરોને પોલીસ ટીંગાટોળી કરીને લઈ ગઈ, જુઓ Video
00:52
u
સોના ચાંદી જબરૂ ગોથું ખાઈ ગયા, ભાવમાં મોટો કડાકો
Gold rate
ચાંદીના ભાવમાં એક લાખનો ઘટાડો, સોનું 33 હજાર જેટલું સસ્તું, લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો
box office collection
Box Office: બોર્ડર 2 સામે મર્દાની 3 એ દેખાડ્યો દમ, જાણો બંને ફિલ્મે કેટલી કરી કમાણી?
Boiled Rice
ભાતનું ઓસામણ શરીર માટે અમૃત, ફાયદા જાણી ઓસામણ ફેંકવાને બદલે પીવાનું શરુ કરી દેશો
t20 world cup 2026
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં બાંગ્લાદેશીની એન્ટ્રી, ICCએ પોતાના નિર્ણયથી બધાને ચોંકાવ્યા
Fake Cosmetics
સસ્તાના લોભમાં ચહેરો ન બગડી જાય! બ્રાન્ડના નામે નકલી કોસ્મેટિક્સના રેકેટનો પર્દાફાશ
Patan Water Crisis
એક તરફ પાણીનો કાપ,બીજી તરફ હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ; પાટણ પાલિકાના પાપે પ્રજા પરેશાન
Kutch School Corruption
ભુજની શાળામાં ભ્રષ્ટાચારની તિરાડો! શાળા બાંધકામ મુદ્દે શિક્ષક અને DDO આમને-સામને
Zee Entertainment UK
ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટનો યુરોપમાં ડંકો, ભાગીદારીની કરી જાહેરાત, જાણો
UGC new rules
BJP On UGC: સુપ્રીમના સ્ટે બાદ UGC પર ભાજપનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું ?
USA announce T20 World Cup 2026 squad
T20 વર્લ્ડ કપ ટીમની જાહેરાત, 'ગુજરાતી' ખેલાડીને બનાવ્યો કેપ્ટન, જાણો