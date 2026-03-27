અંબાલાલ પટેલે સોના-ચાંદી, શેરબજાર, સત્તા પરિવર્તન પર કરી અત્યંત ચોંકાવનારી આગાહી
જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અને જ્યોતિષ અંબાલાલ પટેલે શેર બજાર સંદર્ભે પણ આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, જ્યાં સુધી યુદ્ધ શાંત નહીં થાય ત્યાં સુધી શેરબજારમાં ઉપર નીચે થયેલ રાખશે. શેર બજારમાં રોકાણ કરતા હો માટે મે મહિના બાદ જ લાંબા ગાળાની તેજી જોવા મળશે. મે મહિના સુધી એક દિવસ ઉપર તો બે દિવસ નીચે તે પ્રકારની શેર બજારની સ્થિતિ રહેશે. સત્તા પરિવર્તન પર અંબાલાલ પટેલની આગાહી. દેશ અને દુનિયામાં જાસુસી પ્રવૃત્તિ વધશે તેવી અંબાલાલ પટેલની આગાહી. દુનિયામાં સત્તા પરિવર્તન કે મોટા નેતાની સત્તા જાય તેવા ગ્રહોથી સંકેત. અંબાલાલ પટેલની સ્પષ્ટતા ગુજરાત કે ભારત માટે આ આગાહી નથી. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)