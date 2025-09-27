કડકડતી ઠંડીની જગ્યાએ આ તે કેવી આગાહી? હવામાનમાં આવો ધરખમ ફેરફાર કેમ?
ગુજરાતમાંથી આમ તો ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે, પણ હજુ કેટલાક જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા દેખાડો દઈ રહ્યા છે અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો મનમુકીને વરસ્યા. પણ હવે વરસાદ તો વિરામ લેશે અને ઠંડી આવશે તે પહેલા આકાશમાંથી અગનગોળા વરસવાના છે. શું કરી છે અંબાલાલે કાળઝાળ ગરમીની આગાહી?...જુઓ આ અહેવાલમાં. ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી અને પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી ગુજરાતમાં મેઘરાજા મનમુકીને વરસ્યા...ક્યાંક પાણી ભરાયા તો ક્યાંક લોકો પરેશાન થયા...રોડ તુટ્યા, હાઈવે તુટ્યા અને ઘરમાં પાણી ઘૂસતાં ઘરવખરીને નુકસાન ગયું...ચોમાસાના વરસાદે ગુજરાતમાં જાણે તાંડવ મચાવી દીધો...પણ હવે મેઘરાજાએ મોટાભાગના જિલ્લાઓમાંથી વિરામ લઈ લીધો છે. વરસાદ તો વિરામ લેશે પણ હવે નવી આફત કાળઝાળ ગરમીને આવી રહી છે...હા, ગુજરાતના આકાશમાંથી અગનગોળા વરસવાના છે...અંગ દઝાડતી કાળઝાળ ગરમી ગુજરાતના આકાશમાંથી પડવાની છે...ચોમાસા પછી આમ તો ઠંડી આવતી હોય છે, પણ આ વખતે ઉનાળા જેવી ગરમીનો અહેસાસ થવાનો છે...અને આ આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે..