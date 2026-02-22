રાજ્યમાં ફરી માવઠાની આશંકા! વિષમ હવામાનને કારણે ખેડૂતોને તકેદારી રાખવા અંબાલાલ પટેલ આપી સૂચના
Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં સતત બદલતા રહેતા હવામાનની અસર કૃષિ પાક પર થવાની સંભાવના છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, વિષમ હવામાનના કારણે ઉભા પાકમાં રોગ આવી શકે છે. જેથી ખેડૂતોએ પાકના સંરક્ષણના પગલાં લેવા જોઈએ. એટલું જ નહીં વાતાવરણમાં સતત થતા ફેરફારની લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. આવતા અઠવાડિયા રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવવાની અને કેટલાક સ્થળે માવઠાની સંભાવના પણ વ્યક્ત કરાઈ છે. માર્ચ મહિનામાં પણ વાતાવરણ સતત બદલાતું રહેશે.