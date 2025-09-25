ક્યારેય ન થઈ હોય તેવી ભયંકર આગાહી....જબરદસ્ત ગરમી અને પછી 10 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબકશે
ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી અને પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી ગુજરાતમાં મેઘરાજા મનમુકીને વરસ્યા...ક્યાંક પાણી ભરાયા તો ક્યાંક લોકો પરેશાન થયા...રોડ તુટ્યા, હાઈવે તુટ્યા અને ઘરમાં પાણી ઘૂસતાં ઘરવખરીને નુકસાન ગયું...ચોમાસાના વરસાદે ગુજરાતમાં જાણે તાંડવ મચાવી દીધો...પણ હવે મેઘરાજાએ મોટાભાગના જિલ્લાઓમાંથી વિરામ લઈ લીધો છે. વરસાદ તો વિરામ લેશે પણ હવે નવી આફત કાળઝાળ ગરમીને આવી રહી છે...હા, ગુજરાતના આકાશમાંથી અગનગોળા વરસવાના છે...અંગ દઝાડતી કાળઝાળ ગરમી ગુજરાતના આકાશમાંથી પડવાની છે...ચોમાસા પછી આમ તો ઠંડી આવતી હોય છે, પણ આ વખતે ઉનાળા જેવી ગરમીનો અહેસાસ થવાનો છે...અને આ આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. અમદાવાદ સહિતના મહાનગરોમાં હાલ લોકો ગરમીનો અહેસાસ પણ કરી રહ્યા હશે...બપોરના સમયે તો ઉનાળા જેવો અહેસાસ થાય છે...આ અહેસાસ હજુ વધારે કરવો પડશે અને 27 સપ્ટેમ્બર સુધી આકરો તાપ વેઠવો પડશે...પણ પછી શાંતિ થશે અને ફરી મેઘરાજા છેલ્લી મનમુકીને બેટિંગ કરશે...ગાજવીજ સાથે અતિભારે વરસાદ આવશે. વરસાદ હાહાકાર મચાવવાનો છે...અને તેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો ફુલબહાર ચોમાસું ખિલવાનું છે...દક્ષિણમાં તો 10 ઈંચ સુધી વરસાદ પડવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે...દક્ષિણ ગુજરાતની સાથે, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ 10થી 13 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ વરસી શકે છે...