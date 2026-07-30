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અંબાલાલની આગાહી, ૧૫ થી ૨૦ ઇંચ જેટલો વરસાદ થવાની શક્યતા

Written ByViral Raval
Published: Jul 30, 2026, 04:25 PM|Updated: Jul 30, 2026, 04:25 PM
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