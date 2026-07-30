हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Webstories
App
logout
Live TV
હોમ
ગુજરાત
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
હોમ
/
વીડિયો
/
અંબાલાલની આગાહી, ૧૫ થી ૨૦ ઇંચ જેટલો વરસાદ થવાની શક્યતા
અંબાલાલની આગાહી, ૧૫ થી ૨૦ ઇંચ જેટલો વરસાદ થવાની શક્યતા
Written By
Viral Raval
Published: Jul 30, 2026, 04:25 PM
|
Updated: Jul 30, 2026, 04:25 PM
join
share
Ambalal patel weather forecast watch video
Recommended Videos
01:21
આગામી 48 કલાક ભારે! આવતી કાલે અમદાવાદમાં શાળા કોલેજોમાં રજા જાહેર
02:28
gujarat weather department shocking weather predictions watch video
01:42
ભાજપના ગઢમાં કોંગ્રેસ-AAPએ પાડ્યું ગાબડું, BJPએ સ્પષ્ટ બહુમતી ગુમાવી
01:36
ખેડા: ફાગવેલની ચીખલોડ બેઠકની પેટાચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે ભાજપને આપી માત
01:39
સુરેન્દ્રનગર: કિર્તી પટેલની વહેલી સવારે પોલીસે કરી ધરપકડ
00:43
Video: ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે અમદાવાદ નજીક વહેલી સવારે ધરા ધ્રુજી
09:02
Rijiju to rahul gandhi withdraw the words or apologize
09:53
રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાં 'અંધભક્ત' શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોબાળો
09:56
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું- ગૃહમંત્રી લોકસભામાં કેમ આવતા નથી?
01:31
હવામાન વિભાગની આગાહી: 4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, આવતી કાલથી વધશે વરસાદનું જોર
01:15
US: પાયલટની સમયસૂચકતા, કેલિફોર્નિયામાં બીચની રેતી પર ઉતાર્યું વિમાન, Video
01:38
જેતપરમાં 10 લાખ માણસ ભેગુ કરીને રણનીતિ નક્કી કરીશું- રાકેશ અમૃતિયા
Trending
News
Photos
Videos
રહાણેની નિવૃત્તિ બાદ KKRનો નવો કેપ્ટન કોણ? હાર્દિક પંડ્યા સહિત આ 5 ખેલાડી છે દાવેદાર
KKR
11 min ago
2
11 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓ સિતારા ચમકશે, શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર અપાવશે બમ્પર લાભ
shukra nakshatra gochar
19 min ago
3
મૃત વ્યક્તિના કપડાં અને દાગીના કેમ ન પહેરવા જોઈએ? જાણો તેની પાછળનું મોટું કારણ
Garud Puran
24 min ago
4
હવે તમે લેપટોપ-PC પર WhatsAppથી કરી શકશો વીડિયો કોલ, કંપનીએ લોન્ચ કર્યા અનેક ફીચર્સ
Whatsapp
1 hr ago
5
વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026: ભારતની કુલ 104 લાખ કરોડ સંપત્તિમાંથી 19% માત્ર 10 લોકો પ
360 ONE Wealth Creators List 2026
1 hr ago