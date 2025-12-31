ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અંબાલાલની આગાહી, આકરી ઠંડી માટે તૈયાર રહો, 48 કલાકમાં કમોસમી વરસાદ પડશે

Viral Raval | Dec 31, 2025, 12:04 PM IST

આકરી ઠંડીનો અહેસાસ સૌ ગુજરાતીઓ અત્યારે કરી રહ્યા છે...છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઠંડીમાં વધારે થયો છે...પરંતુ હજુ ઠંડી વધે તેવી આગાહી કરાઈ છે...ઠંડી જ નહીં પરંતુ શહેર અને ગામોમાં ઘાટ ધુમ્મસ છવાયેલું રહે તેવી પણ પુરી સંભાવના છે...ગાઢ ધુમ્મસને કારણે વાહનવ્યવહારને ભારે અસર પહોંચી શકે છે...વિઝિબિલિટી ઘટના ગમખ્વાર અકસ્માતો પણ સર્જાઈ છે....તો રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાનો માર પડે તેવી સંભાવના છે...જાણીતા અગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે...જેમાં ખાસ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. ગુજરાતીઓનો સૌથી પ્રિય તહેવાર એટલે ઉત્તરાયણ...નાના બાળકોથી લઈ વયોવૃદ્ધ સુધીના દરેક ગુજરાતીઓ ઉત્તરાયણનો અલગ જ આનંદ માણે છે..પરંતુ આ વખતે ઉત્તરાયણ પર વહેલી સવારે પતંગની મજા માણતાં પતંગરસીયાઓ માટે થોડા માઠા સમાચાર છે...પવનની ગતિ ઓછી રહેવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે...પરંતુ બપોર બાદ પવન વેગ પકડે તેવી પણ આગાહી કરાઈ છે....હાલ ઠંડી સામાન્ય છે...પરંતુ જાન્યુઆરી માસમાં કાતિલ ઠંડી માટે તૈયાર રહેવું પડેશે....11 જાન્યુઆરીથી આકરી ઠંડીનો રાઉન્ડ શરૂ થવાનો છે...18 જાન્યુઆરી સુધી ભારે આકરી ઠંડી પડવાની સંભાવના છે...

