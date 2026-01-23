અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી: કચ્છ-મહેસાણા બાદ હવે રાજ્યના કયા વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે વરસાદ?
Ambalal Patel ni Agahi: ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવ્યો છે. કાતિલ ઠંડીમાંથી પહેલા તાપમાનમાં વધારો નોંધાયો જે બાદ હવે ગુરુવારે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે સામાન્ય વરસાદ પણ પડ્યો છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી જોઈએ તો હવામાનમાં પલટા બાદ કાતિલ ઠંડીની પણ આગાહી કરી છે. મહેસાણામાં ગુરુવારે સાંજના સમય બાદ અચાનકથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો અને ઠંડી વચ્ચે અહીંયા વરસાદ પડ્યો હતો. કમોસમી વરસાદને કારણે અહીંયા લોકો હેરાન-પરેશાન થયા હતા. વરસાદને લઈને લોકો જેકેટ-સ્વેટર પહેરે કે રેઈનકોટ પહેરે તેવી સ્થિતિમાં લોકો મુકાઈ ગયા હતા. આ સાથે કચ્છના અનેક વિસ્તારમાં પણ વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડ્યો હતો.
કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા
ગુરુવારે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે સામાન્ય વરસાદ પણ પડ્યો છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી જોઈએ તો હવામાનમાં પલટા બાદ કાતિલ ઠંડીની પણ આગાહી કરી છે. માવઠાંની અસર ગુજરાત ઉપરાંત પાડોશી રાજ્ય રાજસ્થાનમાં પણ જોવા મળશે. રાજસ્થાનના 6 જિલ્લામાં આજે માવઠાંની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે પણ ગુજરતામાં માવઠાંની આગાહી કરી છે. 22 જાન્યુઆરીએ કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં યલો એલર્ટ સાથે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એ. કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, યલો એલર્ટ સાથે કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે.
આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળોને જોતા ખેડૂતોમાં દોડધામ
વાવ અને થરાદ પંથકમાં પણ વહેલી સવારથી જ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે થરાદ સહિત સમગ્ર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાયું છે. સરહદી પંથકમાં કમોસમી વરસાદની દહેશતને પગલે ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે, શિયાળુ પાક રાયડો, જીરું અને ઈસબગુલની ખેતી કરતા ખેડૂતોમાં નુકસાનીની ભારે ભીતિ સેવાઈ રહી છે. માવઠાની આશંકાએ તૈયાર થયેલા પાકને બચાવવા માટે ધરતીપુત્રો ચિંતાતુર બન્યા છે. જિલ્લામાં વહેલી સવારથી વાદળોનું સામ્રાજ્ય જામતા તાપમાનમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળોને જોતા ખેતરમાં કાપણી કરેલા તૈયાર પાકને સુરક્ષિત કરવા દોડધામ મચી ગઈ છે.
અનેક વિસ્તારમાં પણ વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ
