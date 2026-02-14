વરસાદ અને શિયાળાની વિદાયને લઈને અંબાલાલ પટેલની આગાહી, જુઓ Video
Ambalal Patel Rain Forecast Video: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વરસાદ અને હવામાનને ફરી આગાહી કરી છે, તેમને જણાવ્યું હતું કે, વાતાવરણમાં ફેરફાર થતાં રોગચાળો ફેલાઈ શકે છે, હાલમાં રાજ્યમાં બેવડુ વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ગરમી નો પારો સતત વધતો રહેવાની પણ આગાહી કરી છે, ફેબ્રુઆરી માસના અંત સુધીમાં ગરમી 36થી 41 ડિગ્રી સુધી તાપમાન પહોચી શકે છે, જ્યારે માર્ચ અને એપ્રિલ માસમાં ગરમી વધશે. આગામી 17 અને 18 ફેબ્રુઆરી પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાશે, સૌરાષ્ટ્ર તથા કચ્છમાં વાદળો આવી શકે છે. વાદળો આવવાના કારણે જીરાના પાકમાં રોગચાળો આવી શકે છે. ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણના પગલાં ભરવા જરૂરી છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાતાં દક્ષીણ ભારતમાં ભારે વરસાદ આવી શકે છે. 18થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વેલમાર્ક લો પ્રેશર સર્જાઈ શકે છે. અરબ સાગરમાં તેની અસર થતાં દક્ષીણ ગુજરાતમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ બની શકે છે. ઉત્તર ભારતમાં ભારે વરસાદ સાથે કરા પણ પડવાની આગાહી કરી છે. ઉત્તર પર્વતિય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષા થઈ શકે છે.