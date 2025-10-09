અમદાવાદમાં રખડતાં ઢોર પર નજર રાખવા તંત્રએ પૂર્વ કર્નલને સોંપી જવાબદારી, એક લાખનો માસિક પગાર
અમદાવાદમાં દિવસે ને દિવસે રખડતા કૂતરાઓ અને પ્રાણીઓનો ત્રાસ વધતો જાય છે. આવા પ્રાણીઓ રસ્તે ચાલતા લોકોને ઈજા પહોંચાડે અથવા તેના કારણે અકસ્માતના બનાવ બનતા હોય છે. જેના લીધે લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. પરંતુ હવે તંત્રએ તેનો ઉપાય શોધ્યો છે. AMC એ બાઉન્સર્સ હાયર કર્યા અને હવે એટલું જ નહી, પૂર્વ કર્નલને પણ પ્રાણીઓ પર સુપરવિઝનની જવાબદારી આપી છે. જેથી નાગરિકો પ્રાણીઓના ખતરાથી બચી શકે. તંત્રએ એક લાખના પગાર સાથે કર્નલને રાખ્યા છે.