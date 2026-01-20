Video: અમદાવાદના વટવામાં બુલડોઝર ચાલ્યું પણ દિલ જીત્યું, મેગા ડિમોલિશન વચ્ચે AMCનો માનવતાવાદી ચહેરો
Vatva Lake Encroachment Removal: અમદાવાદમાં ચંડોળા અને ઇસનપુર તળાવમાંથી ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરાયા બાદ આજે 20 જાન્યુઆરીના રોજ શહેરના વટવા વિસ્તારમાં આવેલા વાંદરવટ તળાવમાં રહેલા 430 રહેણાંક અને 30 કોમર્શિયલ દબાણો દૂર. આજે વહેલી સવારથી કુલ 4 ફેઝમાં 8 ટીમે ડિમોલિશન કામગીરી શરૂ કરી છે અને આજે બપોર સુધીમાં સંપૂર્ણ કામગીરી પૂર્ણ કરી. શહેરના ઝોન 6 પોલીસ સ્ટેશનના 500 જવાનો અને કોર્પોરેશનના 300 અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ આ કામગીરીમાં જોડાયા છે. 10 હિટાચી મશીન અને 5 JCB મશીન તેમજ શ્રમિકોની મદદથી દબાણો દૂર કરાયા છે. ડિમોલેશનની આ કડક કાર્યવાહી વચ્ચે એક ભાવુક દ્રશ્ય પણ જોવા મળ્યું હતું. તળાવ પાસે ગેરકાયદે બાંધકામમાં રહેતા લાલાભાઈ રઘુભાઈ ભરવાડના ઘરે આજે તેમના પુત્ર વિરાજની પત્ની પૂજાબેનનો શ્રીમંતનો પ્રસંગ હતો. આ પ્રસંગે 700 જેટલા લોકોનું જમણવાર પણ રાખવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે કોર્પોરેશનની ટીમ ત્યાં પહોંચી, ત્યારે પ્રસંગની ગંભીરતા જોઈને અધિકારીઓએ માનવતા દાખવી હતી. પરિવારને પ્રસંગ પૂર્ણ કરવા માટે રાહત આપવામાં આવી હતી. વિરાજ ભરવાડે જણાવ્યું હતું કે, અમે જાણીએ છીએ કે આ બાંધકામ દૂર થવાનું છે, તેથી અમે વધારાનું બાંધકામ પહેલેથી જ દૂર કરી દીધું હતું. હવે પ્રસંગ પૂર્ણ થયા બાદ અમે સ્વયંભૂ બાંધકામ દૂર કરવા પણ તૈયાર છીએ.