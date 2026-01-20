અમદાવાદમાં ચંડોળા અને ઈસનપુર બાદ હવે વટવા વિસ્તારમાં AMC નું ‘મેગા ડિમોલિશન’
અમદાવાદમાં આજે ફરી એકવાર મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરાયું છે. જેમાં 430 જેટલા મકાનો તોડીને જગ્યા ખાલી કરાશે. આ સ્થળનો વિકાસ કરાશે. ગેરકાયદેસર બાંધકામ હટાવવા વર્ષ 2018 થી નોટિસ આપવામાં આવતી હતી. જેના બાદ બાદ આજે ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.
ચંડોળા અને ઇસનપુર બાદ હવે વટવામાં amc નું મેગા ડીમોલેશન હાથ ધરાયું છે. વટવામાં વાંદરવટ તળાવ ખાતે મેગા ડિમોલેશનની કામગીરી વહેલી સવારથી આરંભાઈ છે. જેમાં 400 જેટલા કાચા અને પાકા ગેરકાયદે મકાન તોડી પડાશે. 500 જેટલા પોલીસ કર્મચારી અને 300 જેટલા amc કર્મચારી સાથે કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. આ માટે 12 હિટાચી અને 4 jcb સાથે amc નો 300 કર્મચારીનો સ્ટાફ કામે લાગ્યો છે.