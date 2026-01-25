અમદાવાદના સ્મશાનગૃહોમાં ગુંજશે રામધૂન, 25 લાખના ખર્ચે AMC લગાવી રહ્યું છે મ્યુઝિક સિસ્ટમ
અમદાવાદ શહેરના સ્મશાનોમાં હવે શોક સાથે શાંતિ અને ભક્તિનો અનુભવ પણ મળશે. AMC દ્વારા શહેરના સ્મશાનોમાં રામધૂન અને ભજન વગાડવા માટે સ્પીકર સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. મંદિરમાં જેમ ભજન-કીર્તન ગુંજે છે, તેવી જ ભાવના હવે સ્મશાનમાં ઉભી કરવાનો પ્રયાસ કરાયો છે, જેથી અંતિમવિધિ માટે આવતા લોકોના મનને શાંતિ મળે.
શહેરમાં કુલ 24 સ્મશાન આવેલાં છે, જેમાંથી થલતેજ, એલિસબ્રિજ, પાલડી, સરખેજ, લીલાનગર, ચામુંડા, દુધેશ્વર અને વેજલપુર સ્મશાનમાં સ્પીકર સિસ્ટમ કાર્યરત કરી દેવામાં આવી છે. અન્ય સ્મશાનોમાં આ કામગીરી ચાલુ છે. સમગ્ર વ્યવસ્થામાં અંદાજે 25 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.