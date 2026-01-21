આસારામ આશ્રમ પર ચાલશે બુલડોઝર? AMCએ 32 ગેરકાયદેસર એકમોને ફટકારી નોટિસ, જુઓ Video
Ahmedabad News: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં સરકારી જમીન પર થયેલા ગેરકાયદેસર દબાણો સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. આ કડીમાં હવે અમદાવાદ સ્થિત આસારામ આશ્રમ દ્વારા કરવામાં આવેલા દબાણો દૂર કરવા માટે તંત્રએ કમર કસી છે. તાજેતરમાં મળેલી AMCની લીગલ કમિટીની બેઠકમાં આ અંગે ગંભીર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદમાં જરૂરી સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે દબાણો દૂર કરાશે. આસારામ આશ્રમ સંકુલમાં અંદાજે 32 જેટલા એકમો સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર રીતે ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. AMC દ્વારા કાયદેસરની પ્રક્રિયા હાથ ધરતા આ તમામ 32 એકમોને દબાણ દૂર કરવા માટે નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે.