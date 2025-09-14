ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

VIDEO: બહારના જગનું પાણી પીતા હોય તો ચેતી જજો! AMCએ લીધા સેમ્પલ, જુઓ ક્યા વિસ્તારના ફેઈલ નીકળ્યા....

Sep 14, 2025, 12:59 PM IST

લોકોની સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા અમદાવાદ શહેરમાં મનપાએ બહારના પાણીના સેમ્પલ લીધા હતા. સેમ્પલના રિઝલ્ટમાં મોટાભાગના ફેઈલ થયા છે. 178માંથી 58 એકમના સેમ્પલ નિષ્ફળ ગયા છે. આ દરેક એકમો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી થતાં સીલ કરવામાં આવ્યા છે. જો બહારથી જગનું પાણી મંગાવી પીતા હોય તો સાવધાન થઈ જજો. તે પાણી આરોગ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ફેઈલ નમૂનામાં દૂષિત પાણી હોવાની શક્યતા છે. વધુ વિગત માટે જુઓ વીડિયો

