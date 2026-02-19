हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ઈરાન પર ગમે ત્યારે હુમલો કરી શકે છે અમેરિકા
Viral Raval
|
Feb 19, 2026, 11:30 AM IST
America can attack Iran at any time says report watch video
More Videos
00:41
u
સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ કરાર આધારિત કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, મહેનતાણામાં થશે વધારો
02:14
u
હવે આવકના દાખલા માટે આપવું પડશે સેલ્ફ ડિક્લેરેશન, ખોટી માહિતી આપનાર સામે થશે કાર્યવાહી
01:00
u
ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક સમાચાર, ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી
01:44
u
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બજેટ પર આપી પ્રતિક્રિયા, કહ્યું- આ આ ભાર વગરનું બજેટ છે
02:26
u
વર્તમાન વાસ્તવિકતાથી વિપરીત બજેટ, કોંગ્રેસે આપી આકરી પ્રતિક્રિયા
01:25
u
ગ્રીષ્મા કાંડને યાદ અપાવે તેવી ઘટના, પીપોદરામાં ત્રણ યુવાનોએ યુવતીનું ગળું કાપ્યું
01:49
u
ગુજરાતનું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું બજેટ, બજેટની મોટી વાતો જાણો
01:39
u
ઈન્દ્રભારતી બાપુના ચીઠ્ઠા ખોલવા મામલે કિર્તી પટેલનો જોરદાર યુટર્ન, Watch Video
01:50
u
ઉત્તર ગુજરાત સહિત આ વિસ્તારોમાં કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી
00:40
u
મહિલા PI ને આંખો કાઢી ગેરવર્તન કર્યા બાદ મુશ્કેલીમાં કિર્તી પટેલ! જુઓ Video
Trending news
Rich States of India
ભારતના ટોપ-10 ગરીબ અને ધનવાન રાજ્યોનું લિસ્ટ, જાણો કોણ છે નંબર-1
Samsaptak Yog
18 વર્ષ બાદ છાયા ગ્રહ કેતુ સાથે સૂર્ય બનાવશે દુર્લભ યોગ, 3 રાશિવાળાને માલામાલ કરશે!
t20 world cup 2026
ટીમ ઈન્ડિયાની પાકિસ્તાન-કેનેડાથી પણ ખરાબ હાલત... T20 World Cup નું ચોંકાવનારૂ સત્ય
justice
10 વર્ષની લડત બાદ ગુજરાતની પશુપાલક મહિલાને મળ્યો ન્યાય : ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીને ફટકો
silver rate
ઐતિહાસિક સ્તરે પહોંચીને જબરદસ્ત ગગડી ચાંદી, 1.76 લાખ રૂપિયા સસ્તી, જાણો આજનો ભાવ
Kirti Patel
છલકપટથી શાહી સ્નાન કરનાર કીર્તિ પટેલ સામે મહામંડલેશ્વર બજરંગદાસ બાપુએ કરી ફરિયાદ
gandhinagar
ગુજરાત સરકારની મોટી જાહેરાત : શિક્ષા હેઠળ કરાર આધારિત કર્મચારીઓનો પગાર વધારાયો
Gold rate
આજે પણ સોનાના ભાવમાં નોંધાયો ઘટાડો, બજાર ખુલતા જ તૂટ્યું સોનું, જાણો આજનો સોનાનો ભાવ
guruwar ke upay
દર ગુરુવારે ભુલ્યા વિના ગાયને રોટલી સાથે આ 2 વસ્તુ ખવડાવો, સુતુ ભાગ્ય જાગી જશે
us iran war
મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના ભણકારા, ગમે ત્યારે ફાટી નીકળે અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ!