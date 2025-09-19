VIDEO: વડોદરા મહાનગરપાલિકાના 'સ્વચ્છોત્સવ'ની પોલ ખુલી! મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરના બંગલા પાછળ જ કચરાનો ઢગલો, સાંભળો અધિકારીઓનું નિવેદન
વડોદરામાં 'સ્વચ્છોત્સવ' અભિયાન પર કામ કરાવતા કમિશ્નરના આવાસ સ્થાન પાસે જ કચરો અને ગંદકી જોવા મળે છે. સ્થાનિકોએ કહ્યું કે તેમના બંગલા પાછળ એકઠો થતો કચરો વિશ્વામિત્રી નદીમાં જઈ રહ્યો છે. તંત્રએ માત્ર દેખાડો નહી, કામ પણ કરવું જોઈએ. જ્યારે અધિકારીઓનું કહેવું છે કે વોર્ડ 3ની સફાઈમાં અમે દિવસ-રાત મહેનત કરીએ છીએ, નદી કિનારાની સફાઈ અમારા ભાગમાં નથી આવતી. ઉલ્લેખનીય છે કે સ્વચ્છોત્સવ અભિયાનની ઉજવણી વચ્ચે ફતેહગંજ વિસ્તારમાં મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરના ઘરના પાછળના ભાગમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળે છે. પ્લાસ્ટિકના કચરા એકઠા થયા છે જે સીધા વિશ્વામિત્રી નદીમાં જાય છે. આ મુદ્દે સવાલ ઉઠતા જુઓ અધિકારીઓ શું કહે છે.