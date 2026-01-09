हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ગુજરાતના ખતરનાક રસ્તાની કહાની, રોજ પાણીમાં ચાલીને મજબૂર બન્યા લોકો
Dipti Savant
|
Jan 09, 2026, 02:15 PM IST
amirgadh kukwada villagers demand for bridge on banas river
01:01
u
આગામી સમયમાં ખનીજ માટે બે દેશો વચ્ચે યુદ્ધ થઈ શકે- સી આર પાટીલ
08:15
u
વડોદરા: અધિકારીઓ ધારાસભ્યોની વાત નથી સાંભળતા અને સાંસદની સાંભળે છે? ભાજપમાં જ બે ફાંટા પડ્યા
02:42
u
ત્રિપલ એન્જિનવાળી સરકાર પર અમિત ચાવડાનો વાર ; લોકો મરે છે અને નેતાઓ ક્રિકેટ રમે છે
02:00
u
ચીન-જાપાન નહિ, આ તો ગુજરાત છે! સૌરાષ્ટ્રનો એકમાત્ર ગરમ પાણીનો સ્વીમિંગ પુલ બનીને તૈયાર
00:35
u
વડોદરા: દારૂની હેરાફેરીનો ગજબ કિમિયો, જુઓ ક્યાં છૂપાવી રાખ્યો દારૂ
00:35
u
રાજકોટ: ધોરાજીમાં શાળાઓએ રજા જાહેર કરી, શાળા સંચાલકોનો કેમ લીધો નિર્ણય...જાણો
02:07
u
રાજકોટ: જેતપુર તાલુકામાં ભૂકંપના કારણે દહેશત, વહેલી સવારે ઉપરાઉપરી આંચકા
08:44
u
સોમનાથની આસ્થાની અમર કથા પર જુઓ Z 24 કલાકનો ખાસ અહેવાલ
07:19
u
સોમનાથના આક્રમણની 1000 વર્ષ અને મંદિરના પુનઃનિર્માણને 75 વર્ષની ઉજવણી કેવી હશે, જુઓ ખાસ અહેવાલ
06:42
u
સોમનાથનું દેશના રાજકીય ઈતિહાસમાં કેટલું મહત્વ છે, જાણી લો
Trending news
Union budget
Budget 2026: ટેક્સપેયર્સ માટે થઈ શકે છે આ 5 મોટી જાહેરાત, વાંચો કામના સમાચાર
Goa vs Maharashtra
0,0,0,0,0,0... અંતિમ ઓવરમાં જીત માટે 6 રનની જરૂર, આ બોલરે ફેંકી મેડન ઓવર
somnath temple who attacked the temple
સોમનાથ મંદિરના માધ્યમથી 6 કરોડની રોજગારી! જાણો ગુજરાતની કેટલી મહિલાઓ કરે છે કામ
minimum monthly salary for home loan
બેંકમાંથી 30 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લેવી હોય તો કેટલો હોવો જોઈએ મહિનાનો પગાર, જાણો
Thriller Movies
નેટફ્લિક્સની 5 સૌથી બેસ્ટ સસ્પેંસ થ્રિલર ફિલ્મ, એક પણ મિસ કરવા જેવી નથી
BCCL
આ IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો, માત્ર 30 મિનિટમાં થઈ ગયો ફુલ, GMPમાં તેજી
Gold rate
સોનાના ભાવમાં મોટો ભડકો, ચાંદી પણ ઉછળી, શું થશે હવે? જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો રેટ
8th Pay Commission news
8th Pay Commission: 15 મહિના પછી કર્મચારીઓને કેટલું મળશે એરિયર? સમજો સંપૂર્ણ ગણિત
Rajkot
રાજકોટમાં ઉપરાઉપરી આવેલા ભૂકંપના આંચકાનું મળી ગયું કારણ, જ્વાળામુખી સાથે છે કનેક્શન
Somnath Swabhiman Parv
સોમનાથ મંદિરને કેમ કહેવામાં આવે છે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ? જાણો પૌરાણિક કથા અને રહસ્ય