ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
'ચિંતન શિબિરના નામે નાટક, એક થાળીની કિંમત 3000 રૂપિયા, ખેડૂતોને 3500નું પડીકું'- અમિત ચાવડા
Viral Raval
Nov 27, 2025, 02:30 PM IST
Amit Chavda attacks gujarat government regarding chintan shibir
More Videos
અમદાવાદ: પ્રખ્યાત રેસ્ટોરન્ટમાં આવી હાલત? રોટલીની બાસ્કેટ ખંખેરી તો ઢગલો જીવાત બહાર આવી, Video
BLO તરીકે કામ કરતા શિક્ષકો માટે નવી સમસ્યા ઊભી થઈ, Video
રાજકોટ: શિક્ષણ જગત શર્મસાર, મુકેશ સોલંકી-પ્રીતિ ઘેટીયા નામના શિક્ષકો હેવાન બન્યા
રાજકોટ જિલ્લા કિસાન સંઘના પ્રમુખ પર હુમલો, જાણો છે મામલો
કોંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીનું નિવેદન, - PM મોદી જે બોલ્યા હતા તે કરી પણ બતાવ્યું
ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળાએ જીવન ટૂંકાવ્યું, Video
MLA જીજ્ઞેશ મેવાણીના સમર્થનમાં થરાદમાં લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા, Video
રાજ્યના પોલીસ વડા અને વડગામના ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણી વચ્ચે શાબ્દિક જંગ, Video
વડોદરા: સાંસદ હેમાંગ જોશીએ રાહુલ ગાંધીને પત્ર લખી આમંત્રણ આપ્યું, જાણો શું કહ્યું?
બાસ્કેટ બોલની પ્રેક્ટિસ કરતો હતો ખેલાડી, અચાનક પોલ છાતી પર પડ્યો, Video
Trending news
gujarat
અમદાવાદ-બાવળા હાઇ-વે મોતની ચિંચિયારીઓથી ગૂંજ્યો! 4 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત, 2 ઇજાગ્ર
adhik maas
2026મા ચોંકાવનારી વાત, 12 નહીં 13 મહિનાનું હશે નવું વર્ષ
suresh raina
T20, ટેસ્ટ અને વનડે ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન કોણ છે ?
Relationship Tips
Relationship: બ્રેકઅપ પછી એક્સને મોકો આપવો કે નહીં, જાણો પ્રેમાનંદ મહારાજની સલાહ
affordable housing
અમદાવાદમાં આવશે તેજીનું તોફાન! કોમન 'Wealth'થી આ વિસ્તારોમાં મકાનોના ભાવ આસમાને...
Central government employees
સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, 30 નવેમ્બર સુધીમાં જરૂર કરી લેજો આ કામ
healthy foods
Kidney: કિડનીને ફિટફાટ રાખે છે આ 5 વસ્તુઓ, શિયાળામાં ખાશો તો ઈમ્યુનિટી પણ બુસ્ટ થશે
Gold rate
ભારે ઉથલપાથલ વચ્ચે આજે સોનાના ભાવ ઘટ્યા, ચાંદીમાં જોરદાર ઉછાળો, જાણો આજનો રેટ
Hema Malini
તે મારા માટે..... ધર્મેન્દ્રના નિધનના 3 દિવસ બાદ હેમા માલિનીએ શેર કરી પોસ્ટ
gujarat
અ'વાદમાં વિચિત્ર પ્રકારની ચોરી! આ રીતે 23 લાખની ચોરીનો આપ્યો અંજામ, 100 કેમેરા તપાસ