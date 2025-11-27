ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

'ચિંતન શિબિરના નામે નાટક, એક થાળીની કિંમત 3000 રૂપિયા, ખેડૂતોને 3500નું પડીકું'- અમિત ચાવડા

Viral Raval | Nov 27, 2025, 02:30 PM IST
Amit Chavda attacks gujarat government regarding chintan shibir

Trending news