અમિત શાહે ટ્રેડ ડિલ પર આપ્યું પહેલું નિવેદન, જાણો રાહુલ ગાંધીને શું આપી ચેલેન્જ, જુઓ Video
Amit Shah On Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલી ટ્રેડ ડિલ પર કોંગ્રેસ આક્રમક છે, ત્યારે આજે ગુજરાતમાં આવેલા અમિત શાહે ગાંધીનગરથી રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર પ્રહાર કર્યા છે. ગાંધીનગરના કાર્યક્રમમાં શાહે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રેડ ડિલમાં દેશના ખેડૂતો સુરક્ષીત છે, જ્યારે ડેરિ ઉદ્યોગને પૂર્ણ કરવાની વાત તદ્દન ખોટી હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો, પશુપાલકો અને માછીમારો સાથે ક્યારેય અન્યાય થશે નહીં, ખેડૂતોની સુરક્ષા માટે PM ઉભા હોવાની વાત તેમણે કરી હતી. ત્યારે હવે ભારત અને અમેરિકાની ટ્રેડ ડિલની અસર થોડા સમયમાં જોવા મળી શકે છે. વધુમાં તેમણે રાહુલ ગાંધીને ચેલેન્જ આપી જણાવ્યું કે તેમની સાથે સંવાદ કરવા માટે તે મંચ નક્કિ કરે ત્યા ભાજપ આવી જશે.