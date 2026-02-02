Rahul Gandhi Lok Sabha LIVE : સંસદમાં સંગ્રામ: ચીન મુદ્દે રાહુલ ગાંધીનો મોટો દાવો, અમિત શાહ-રાજનાથ સિંહ લાલઘૂમ, જાણો શું છે આ 'પુસ્તક' વિવાદ?
આજે સંસદમાં જબરદસ્ત હંગામો થયો છે . હંગામો એવો છે કે અમિત શાહ અને રાજનાથ પોતાની ખુરશી પરથી ઉભા થઈ ગયા હતા. સંસદમાં રાહુલ શું બોલશે એની પર સૌની નજર હતી પણ એમને ચીન વિશે એવું કહ્યું કે સંસદમાં બબાલ થવા લાગી હતી. રાહુલ ગાંધીએ સંસદની લોકસભામાં લદ્દાખ ગતિરોધનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેમણે કહ્યું, ચીની સેનાના ટેન્ક ભારતીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશી રહ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ આ વાત કહેતાની સાથે જ લોકસભામાં હોબાળો મચી ગયો. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું, "આ પુસ્તક ક્યારેય પ્રકાશિત થયું નથી. તમે તેનો ઉલ્લેખ કેવી રીતે કરી શકો છો? રાહુલે જવાબ આપ્યો, "તે 100 ટકા અધિકૃત છે. સ્પીકરે આ બાબતે બોલાવામાં રોકતા રાહુલે સીધો સવાલ કર્યો હતો કે સંસદમાં ચીન અને પાકિસ્તાન અંગે બોલવાની મનાઈ કોને ફરમાવી છે. આ સમયે લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, તમે ઇચ્છો છો કે હું પુસ્તક ટાંકું નહીં, પણ હું તેનું વર્ણન કરી શકું છું. અમિત શાહ પણ જોરદાર બગડ્યા હતા. તેજસ્વી સૂર્યાએ કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન 2004 થી 2014 સુધી રાષ્ટ્રપતિના સંબોધનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તમે તેનો વિરોધ કરી શકો છો. તેઓ કલમ 349 ટાંકી રહ્યા છે, પરંતુ આરોપ લગાવતા પહેલાં ચેતવણી આપવાની જરૂર છે. રાહુલ ગાંધીએ પછી ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ એમએમ નરવણેના એક પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેના વિશે કારવાં મેગેઝિનમાં એક લેખ પ્રકાશિત થયો હતો. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે જવાબ આપ્યો, હું ઇચ્છું છું કે લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા (રાહુલ ગાંધી) જે પુસ્તક ટાંકી રહ્યા છે તે ગૃહ સમક્ષ રજૂ કરે, કારણ કે તેઓ જે પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે તે પ્રકાશિત થયું નથી. રાજનાથ સિંહે કહ્યું, રાહુલ ધ કારવાંમાંથી એક લેખ ટાંકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હું ફક્ત પાંચ પંક્તિઓ વાંચવા માંગુ છું. આ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું ન હતું. આ પછી અમિત શાહે કહ્યું - રાહુલે પોતે સ્વીકાર્યું કે પુસ્તક પ્રકાશિત થયું નથી, તો પછી તમે તેને કેવી રીતે ટાંકી શકો છો.