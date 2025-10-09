हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
Video: અમિત શાહની એક ટ્વીટે આખા વિશ્વમાં ખળભળાટ મચાવ્યો, મોટી મોટી કંપનીઓ સ્તબ્ધ!
Viral Raval
|
Oct 09, 2025, 09:05 AM IST
amit shah started using zoho mail informed via tweet watch video
More Videos
02:35
u
VIDEO: સુરતના ભાજપ કાર્યાલયમાં છૂટ્ટાહાથની મારામારી, ખજાનચી અને કાર્યકર્તા ઉગ્ર ચર્ચામાં થયા આમને-સામને
01:04
u
ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી અંગે રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસનો વિરોધ! ખેડૂતોની સાથે ધરણાં કર્યા, જુઓ દ્રશ્યો
00:55
u
VIDEO: 15 વર્ષની સગીરાને છ નરાધમોએ પીંખી નાખી! પોક્સો, બળાત્કાર, અપહરણની ફરિયાદ નોંધાઈ
01:08
u
રમણલાલ વોરાની વોટ્સએપ ચેટ મામલે AAP નેતા ઈસુદાન ગઢવીના આકરા પ્રહાર, જુઓ VIDEO
00:33
u
ઉના નજીક નવાબંદર દરિયા કિનારે આધેડ મહિલા પર સામૂહિક દુષ્કર્મ, મહિલાની હાલત લથડતાં હોસ્પિટલ ખસેડાઈ
01:48
u
અમદાવાદની સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીનીઓના યુનિફોર્મ બાબતે મનમાની! ફરજિયાત શોર્ટ સ્કર્ટ પહેરવા દબાણ, જુઓ સમગ્ર મામલો
02:05
u
ગાંધીનગર: નિવૃત્ત મહિલા પ્રોફેસરને 80 દિવસ ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી 11.42 કરોડ ખંખેર્યા, મહિલાએ દાગીના વેચી દસ ખાતામાં પૈસા મોકલ્યા
01:52
u
VIDEO: ચંડોળા તળાવના ડિમોલિશનથી અસરગ્રસ્ત લોકોનો ઉગ્ર વિરોધ, વિપક્ષ નેતાની આગેવાનીમાં રેલી સાથે પહોંચ્યા AMC ઓફિસ
01:23
u
જામનગર: મેળાના ભ્રષ્ટાચાર મામલે વિપક્ષનો અનોખો વિરોધ પ્રદર્શન, 41 લાખનો ગોટાળો કર્યાનો આક્ષેપ, જુઓ VIDEO
02:00
u
પેમેન્ટ માટે UPI વાપરતા હોવ તો તમારા માટે આનંદના સમાચાર, જુઓ Video
Trending news
cough syrup
ઝેરી સિરપ બનાવનારી કંપનીના માલિકની તમિલનાડુથી ધરપકડ, 20 બાળકોના જીવ ગયા
White Hair
White Hair: નાની ઉંમરે સફેદ થતા વાળને મૂળમાંથી કાળા કરવાની 3 અસરદાર રીત
health tips
Health Tips: જેમને રાત્રે મોડે સુધી ઊંઘ ન આવતી હોય તેમને આપો આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ
after ratan tata death trouble in Tata Group govt asks leadership to restore stability
ટાટા ગ્રુપમાં તકરાર, સરકારના હસ્તક્ષેપ બાદ ગ્રુપને બચાવવા માટે લેવાયા આ નિર્ણય
heart attack warning signs
અચાનક નથી આવતો હાર્ટ એટેક! 99 લોકોમાં પહેલા જ જોવા મળે છે આ 8 સંકેત,
kanpur blast
કાનપુરમાં મોટો વિસ્ફોટ, મસ્જિદ પાસે પાર્ક કરેલ બે સ્કૂટીમાં બ્લાસ્ટ; અનેક લોકો ઘાયલ
Kutch
પાકિસ્તાની પ્રેમી યુગલ ગેરકાયદેસર સરહદ પાર કરી કચ્છ પહોંચ્યું, પોલીસે શરૂ કરી પૂછપરછ
7th Pay Commission
કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓને વધુ એક ભેટ, DAમાં 8 ટકા સુધીનો થયો વધારો
surat
સુરત ભાજપ કાર્યાલયમાં મારામારી, એક કાર્યકરે ખજાનચીને લાફો માર્યો, જુઓ વીડિયો
gujarat police
ટેક્નોલોજીની મદદથી આરોપીઓ સુધી પહોંચી રહી છે ગુજરાત પોલીસ, 80 ગુનાના ભેદ ઉકેલ્યા