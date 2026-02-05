અમરેલી ભાજપના ઉપપ્રમુખે 3 કરોડની છેતરપીંડી કરીને કહ્યું, ‘હવે રૂપિયા મળવાના નથી...થાય એ કરી લો..’
અમરેલી ભાજપના ઉપપ્રમુખ સુરેશ પાનસુરીયા સામે ઠગાઈની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. રેશ પાનસુરીયા, ત્રણ ભાઈ અને પુત્ર સામે 3 કરોડની ઠગાઈની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પાંચેય આરોપીઓ શહેરના એસ.પી. ઈન્ફ્રાના ભાગીદારો છે. વડોદરાના કારેલીબાગમાં રહેતા વેપારી દર્શિત શાહે આ ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેમાં સુરેશ પાનસુરીયા અને તેમના ભાઈઓએ પોતાની સિદ્ધેશ્વર પ્રાઈમ ફ્લેટની સ્કીમમાં રોકાણ કરાવી છેતરપીંડી કરી હતી. ત્રણ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરાવી બે ટકા લેખે વ્યાજ આપવાનું હતું. વેપારીને વ્યાજ કે મૂડી પરત માંગતા ના આપી. ફરિયાદીએ કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. મનિષ પાનસુરીયા, પ્રવિણ પાનસુરીયા, કિશોર પાનસુરીયા અને રવિ પાનસુરીયા સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે.