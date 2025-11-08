हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સરકારના સહાય પેકેજને ખેડૂતોની મશ્કરી ગણાવી, ભાજપના આ નેતાએ ધર્યું રાજીનામું
Viral Raval
|
Nov 08, 2025, 11:50 AM IST
amreli savarkundla taluka bjp general secretary chetan malani resigns over relief package
More Videos
01:06
u
48 કલાકમાં ગુજરાતના હવામાનમાં આવશે જોરદાર પલટો, તૈયાર રહેજો
03:48
u
ખેડૂતોની આતુરતાનો આવ્યો અંત, સરકારે જાહેર કર્યું ઐતિહાસિક સહાય પેકેજ, વિસ્તૃત માહિતી જાણો
00:40
u
પાકિસ્તાને કર્યું ભારતીય માછીમારોનું અપહરણ-સૂત્ર
01:27
u
સુરત: RFO સોનલ સોલંકીને ગોળી વાગવાનો મામલો, કારના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા
00:38
u
માવઠાથી ખેડૂતો હેરાન પરેશાન, રાહત પેકેજ અંગે આવ્યા અત્યંત મહત્વના સમાચાર, Video
02:32
u
PMJAY યોજનામાં ગેરરીતિ મુદ્દે મોટી કાર્યવાહી, 4 ખાનગી હોસ્પિટલોમાંથી 2 સસ્પેન્ડ
01:10
u
રખડતાં કૂતરાં પર સુપ્રીમ કોર્ટ આકરા પાણીએ, તમામ રાજ્યોને કરાયો આ આદેશ
05:09
u
ગુજરાતના ખેડૂતોનો સરકારને સવાલ...સર્વે તો થઈ ગયો, હવે તો આપો સહાય, ક્યારે મળશે?
03:44
u
ખેડૂતોના માથેથી નથી ટળી ઘાત, હજુ 4 મહિના સુધી આવશે માવઠા, અંબાલાલની ડરામણી આગાહી
01:27
u
સુરેન્દ્રનગર મનપાને D-4માં સમાવવામાં આવતા ખેડૂતો-બિલ્ડરો ભડકી ગયા, Video
Trending news
Hong Kong Sixes 2025
એક જ દિવસમાં બે શરમજનક હાર, કુવૈત બાદ UAE સામે હાર્યું ભારત
Maruti Suzuki Alto
47 લાખ ઘર સુધી પહોંચી આ કાર, માઇલેજ 33 કિમી, કિંમત માત્ર 3.70 લાખ
Gratuity Calculator India
₹20,000 બેઝિક સેલેરી પર 5 વર્ષની નોકરીમાં કેટલી મળશે ગ્રેચ્યુઇટી? આ રીતે કરો ગણતરી
big decision
ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષા ફીમાં તોતિંગ વધારો, ત્રણ વર્ષમાં 20 ટકાનો વધારો ઝીંકાયો
India vs Australia
T20 સિરીઝમાં આજે નિર્ણાયક મેચ, પ્લેઇંગ-11માં થશે મોટો ફેરફાર, આ ખેલાડી થશે બહાર !
Gujarat politics
વાવડીમાં પાણી ખૂટે એટલે અલ્પેશ ઠાકોર એનું બલિદાન આપશે! ભાજપના ધારાસભ્યનો ઈશારો કોના
silver
હવે ફક્ત સોનું નહીં પરંતુ ચાંદી ઉપર પણ તમને મળશે લોન, જાણો ક્યારથી મળી શકશે
US Visa
મહત્વના સમાચાર...જો તમને ડાયાબિટીસ-હાર્ટ સમસ્યા હશે તો નહીં મળે અમેરિકાના વિઝા!
Weight loss
વજન ઘટાડવા માટે સૌથી સારો નાસ્તો, આ 2 વસ્તુ સવારે ખાવાથી ફટાફટ ઓગળવા લાગશે ફેટ
vastu tips
મંદિર સંબંધિત આ નિયમનું પાલન શરુ કરો, દુર્ભાગ્ય દુર થશે અને પ્રગતિના રસ્તા ખુલી જશે