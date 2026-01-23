બસ છે કે કાળ? નશાની હાલતમાં AMTS ચાલકે 3 વાહનોને મારી જોરદાર ટક્કર, CCTV આવ્યા સામે; જુઓ Video
AMTS Bus Accident: અમદાવાદ શહેરમાં વધુ એકવાર AMTS બસના ચાલકની બેદરકારી સામે આવી છે. ગોતા બ્રિજથી ચાંદલોડિયા રોડ પર આવેલા કબીર સિરામિક પાસે એક બેફામ બસે ભયાનક અકસ્માત સર્જ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. પૂરઝડપે આવતી AMTS બસે રોડ પર ઉભેલા 3 વાહનોને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. જેમાં એક રિક્ષા, એક લોડિંગ વાન અને એક સ્કૂલ વાહનનો સમાવેશ થાય છે. સદનસીબે અકસ્માત સમયે સ્કૂલ વાનમાં બાળકો સવાર નહોતા, જેના કારણે એક મોટી હોનારત ટળી ગઈ છે. જો કે, અકસ્માતમાં રિક્ષા ચાલક અને સ્કૂલ વાહનના ચાલકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.