ગુજરાતમાં દારૂબંધી જરૂરી, દારૂબંધી છે એટલે આપણી દીકરીઓ સુરક્ષિત છે- આનંદીબેન પટેલ

Viral Raval | Dec 08, 2025, 09:58 AM IST

ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે પોતાના પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે ગુજરાતમાં દારૂબંધી મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. અમદાવાદમાં આનંદીબેન પટેલનાના જીવન સંઘર્ષ પર લખાયેલા  'ચૂનોતિયા મુઝે પસંદ હૈ' નામના પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકમાં પુસ્તકમાં બાળપણથી રાજ્યપાલ સુધીનો સફર આવરી લેવાયો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે પુસ્તકનું વિમોચન કરાયું.  આનંદીબેન પટેલે પોતાના સંબોધનમાં દારૂબંધી મુદ્દે બોલતા કહ્યું કે, મેં ત્યાં દારૂ છોડાવી દીધો અને અહીં દારૂ બંધી લોકો હટાવી રહ્યા છે લોકો શું થઈ રહ્યું છે આ. ગુજરાતમાં શાંતિ ભંગ ન થવા દેવી જોઈએ. 

