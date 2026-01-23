ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

લગ્નની સિઝન શરૂ થતા જ મોંધવારીનો વધુ એક માર ! સિંગતેલના ભાવમાં મોટો વધારો, જુઓ Video

Krushnapalsinh Chudasama| Jan 23, 2026, 10:08 PM IST

Rajkot Oil price Hike: હાલમાં લગ્નની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે તેલના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સિંગતેલના ભાવમાં ડબ્બે 200 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. જો કે ગૃહિણીઓનું બજેટ પણ ખોરવાયું છે, ત્યારે સિંગતેલના ભાવમાં એક જ દિવસમાં 40 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. હાલમાં સિંગતેલનો ડબ્બાનો ભાવ 2785 રૂપિયા થયો છે. જો કે એક મહિના જેવા નાના સમયમાં તેલના ડબ્બામાં 200 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. જનતા માટે આ મોંઘવારી લોકોને પરેશાન કરી રહી છે. જો કે વેપારીઓએ ભાવમાં વધારાનું કારણ મગફળીની અછત જણાવી છે. ત્યારે હવે જોવાનું રહેશે કે બજેટ પહેલા ભાવમાં રાહત મળે છે કે નહીં.

