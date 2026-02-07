ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સાત મહિના પહેલા કૂતરું કરડ્યું, હવે મહિલામાં દેખાયા હડકવાના લક્ષણ, પાલનપુરમાં સારવાર હેઠળ

Dhaval Gokani| Feb 07, 2026, 11:21 PM IST

બનાસકાંઠાના દાંતાના કુંડેલ ગામની એક મહિલા અત્યારે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં જિંદગી અને મોત વચ્ચે જંગ લડી રહી છે. આ મહિલામાં હડકવાના ગંભીર લક્ષણો દેખાતા તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આ મહિલાને સાતેક મહિના પહેલા એક શ્વાને બચકું ભર્યું હતું, પરંતુ તે સમયે કોઈ પણ પ્રકારની સારવાર કે રસી ન લેવી અત્યારે ભારે પડી રહી છે. દર્દીને પાણી જોતા જ હડકવાની અસર અને ડર લાગતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સિવિલના તબીબ ડો. સુનિલ જોષીએ જણાવ્યું કે, એકવાર હડકવાના લક્ષણો દેખાયા બાદ દુનિયામાં તેનો કોઈ ઈલાજ નથી. આવા કિસ્સામાં દર્દીનું મૃત્યુ નિશ્ચિત હોય છે. ત્યારે શ્વાન કરડવાની ઘટનાને હળવાશથી લેતા લોકો માટે આ ઘટના ચેતવણીરૂપ છે. રખડતા શ્વાનનો આતંક વધી રહ્યો છે ત્યારે તબીબોની સલાહ છે કે શ્વાન કરડે ત્યારે જરા પણ મોડું કર્યા વગર તાકીદે રસી લેવી જોઈએ.

