ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
કીર્તિ પટેલની મુશ્કેલીઓમાં વધારો, વધુ એક ફરિયાદ દાખલ
Viral Raval
|
Dec 04, 2025, 10:55 AM IST
Another complaint filed against controversial Kirti Patel in Surat
More Videos
05:23
u
ગુજરાતના ખેડૂતોની તનતોડ મહેનત પર કોણ પાણી ફેરવી રહ્યું છે?
02:17
u
લાલો ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ, પ્રોડ્યુસર, ડાયરેક્ટર મુશ્કેલીમાં! પોલીસનું તેડું
01:00
u
તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ પર રેલવે વિભાગનો મોટો નિર્ણય, ખાસ જાણો
02:31
u
7 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં થશે પ્રમુખવર્ણી અમૃત મહોત્સવ, વધુ વિગતો જાણો
01:43
u
રાજ્યના હવામાનમાં મોટા પલટાની આગાહી, જુઓ Video
00:37
u
સુરત: SIRની કામગારીથી અંદાજે 11 લાખ મતદારોના નામ કપાશે, જાણો વિગતો
04:44
u
રાજકોટ: આ Videoના કારણે લોકો ઉમટી પડ્યા અને મોલમાં ભયાનક સ્થિતિ સર્જાઈ?
01:01
u
ભાવનગર: સમીપ કોમ્પ્લેક્સમાં વિકરાળ આગ, નાના-નાના ભૂલકાઓ-વૃદ્ધોનું કર્યું રેસ્ક્યૂ
02:15
u
ભાવનગર: સમીપ કોમ્પ્લેક્સમાં આગ ભભૂકી ઉઠી, અનેક હોસ્પિટલો છે કોમ્પ્લેક્સમાં
00:51
u
ગુજરાતમાં ડાયાબિટીસ-કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યામાં ચોંકાવનારો વધારો, Video
Trending news
Putin India Visit
પુતિનની ભારત મુલાકાત પહેલા વાયરલ થઈ આ જેકેટ? મોસ્કોમાં સ્ટોક ખતમ, જાણો શું છે ખાસ?
Gujarat ATS
ગુજરાત ATS ની મોટી સફળતા : પાકિસ્તાન માટે કામ કરતા બે જાસૂસ પકડાયા
Cricket Unique Records
T20Iમાં પહેલીવાર બન્યો 1488 રનનો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 122 છગ્ગા અને 127 ચોગ્ગા
Rajkot
‘લાલો’ ફિલ્મના પ્રમોશનમાં અફરાતફરી : કલાકારોને આવ્યું રાજકોટ પોલીસનું તેડું
Russia
પુતિનના આ પ્રવાસથી ભારતને શું ફાયદો થશે? ડિફેન્સ પાર્ટનરશિપ સહિત આ 8 ડીલ થશે સીલ
NRI
અમેરિકામાં પાટીદાર યુવકે કરી પિતાની હત્યા, ગુજરાતી સમાજમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ
ashtadash yog 2025
શુક્ર મંગળ વચ્ચે સર્જાયો શક્તિશાળી અષ્ટાદશ યોગ, રોજ વધશે આ 5 રાશિઓ આવક
gujarat
પ્રેમમાં ભાન ભૂલી મહિલા! AMTSના ડ્રાઈવર સાથે બાળકની આંખો સામે માતા રંગરેલિયા કરતી...
Vladimir Putin
પુતિનનો ભારતમાં 28 કલાકનો મેગા પ્લાન પ્લાન, મિત્ર મોદી સાથે પ્રાઈવેટ ડિનર, જાણો વિગત
sesame seeds
શિયાળામાં તલને ડાયટમાં સામેલ કરવાની 5 રીતો, આ રીતે ખાવાથી સ્વાદ અને ફાયદા બંને મળશે