हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Webstories
App
logout
Live TV
હોમ
ગુજરાત
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
હોમ
/
વીડિયો
/
આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ માટે ગુજરાત સરકારનું વધુ એક પગલું
આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ માટે ગુજરાત સરકારનું વધુ એક પગલું
Written By
Viral Raval
Published: Jul 28, 2026, 02:05 PM
|
Updated: Jul 28, 2026, 02:05 PM
join
share
Another step by state government for the economically backward class
Recommended Videos
01:37
અનામતનો મુદ્દો 80 વર્ષ જૂનો, તેનો લાભ લઈને રાજકીય પક્ષોએ પોતાના રોટલા શેક્યા"
04:52
વાઘને બકરીની રખેવાળી સોંપી! સેફ હાઉસના સંચાલકોએ જ કરોડોના દાગીના ચાઉ કર્યાનો આરોપ
02:03
Another step by state government for the economically backward class
02:43
સોશિયલ મીડિયા પર હવે નવા આંદોલને જોર પકડ્યું, વરુણ પટેલે અનામત પર શું કહ્યું? જાણો
02:07
અંબાલાલની આગાહી, ગુજરાતમાં ફરી ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ આવશે
01:32
અંબાલાલની આગાહી, પાછી પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, આ તારીખોમાં પડશે ભારે વરસાદ!
00:21
રાજ્યમાં ભારે વરસાદના કારણે કુલ મૃત્યુઆંક 71 પર પહોંચ્યો
01:59
સાપ આડો આવવાથી સ્ટિયરિંગ પર કાબૂ ગુમાવ્યો અને હકાભા ગઢવીની ગાડી પાણીમાં ખાબકી, Video
03:27
અમદાવાદ: પોશ એરિયા સાઉથ બોપલ પાણીમાં ડૂબાડૂબ! સ્થાનિકોની વ્યથા- મનપાનું કરોડોનું બજે
00:46
ધોળકાના અનેક ગામ સંપર્કવિહોણા, ધીંગડા ગામ બેટમાં ફેરવાયું
01:17
અંબાલાલની ડરામણી આગાહી, આગામી 48 કલાક ઉ.ગુજરાત માટે ભારે!
07:13
આખરે શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આપ્યું રાજીનામું
Trending
News
Photos
Videos
પવન ઊર્જામાં ગુજરાત નંબર-1! 16,086 મેગાવોટની ક્ષમતા સાથે દેશે જોયો ‘ગુજરાત મોડેલ’નો
solar and wind energy
8 min ago
2
1 ઓગસ્ટથી પોસ્ટના નિયમોમાં થશે ફેરફાર, પાર્સલ મોકલવા હવે ચૂકવવા પડશે આટલા રૂપિયા
India Post
23 min ago
3
માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણી: 30 જુલાઈએ મતદાન, 2.19 લાખથી વધુ મતદારો કરશે મતદાન
Manjalpur Bypoll 2026
23 min ago
4
ઉચ્ચ પદ પર બેઠેલા નેતા-અધિકારીના સ્વજન વિદેશમાં રહે તો કાયદો શું કહે છે?
china naked officials
39 min ago
5
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતને અત્યાર સુધીમાં કેટલા મળ્યા મેડલ? પહેલા નંબરે કોણ...જા
Commonwealth Games 2026
1 hr ago