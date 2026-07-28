Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ માટે ગુજરાત સરકારનું વધુ એક પગલું

આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ માટે ગુજરાત સરકારનું વધુ એક પગલું

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 02:05 PM|Updated: Jul 28, 2026, 02:05 PM
Another step by state government for the economically backward class

Recommended Videos

અનામતનો મુદ્દો 80 વર્ષ જૂનો, તેનો લાભ લઈને રાજકીય પક્ષોએ પોતાના રોટલા શેક્યા"
01:37
વાઘને બકરીની રખેવાળી સોંપી! સેફ હાઉસના સંચાલકોએ જ કરોડોના દાગીના ચાઉ કર્યાનો આરોપ
04:52
Another step by state government for the economically backward class
02:03
સોશિયલ મીડિયા પર હવે નવા આંદોલને જોર પકડ્યું, વરુણ પટેલે અનામત પર શું કહ્યું? જાણો
02:43
અંબાલાલની આગાહી, ગુજરાતમાં ફરી ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ આવશે
02:07
અંબાલાલની આગાહી, પાછી પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, આ તારીખોમાં પડશે ભારે વરસાદ!
01:32
રાજ્યમાં ભારે વરસાદના કારણે કુલ મૃત્યુઆંક 71 પર પહોંચ્યો
00:21
સાપ આડો આવવાથી સ્ટિયરિંગ પર કાબૂ ગુમાવ્યો અને હકાભા ગઢવીની ગાડી પાણીમાં ખાબકી, Video
01:59
અમદાવાદ: પોશ એરિયા સાઉથ બોપલ પાણીમાં ડૂબાડૂબ! સ્થાનિકોની વ્યથા- મનપાનું કરોડોનું બજે
03:27
ધોળકાના અનેક ગામ સંપર્કવિહોણા, ધીંગડા ગામ બેટમાં ફેરવાયું
00:46
અંબાલાલની ડરામણી આગાહી, આગામી 48 કલાક ઉ.ગુજરાત માટે ભારે!
01:17
આખરે શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આપ્યું રાજીનામું
07:13

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પવન ઊર્જામાં ગુજરાત નંબર-1! 16,086 મેગાવોટની ક્ષમતા સાથે દેશે જોયો ‘ગુજરાત મોડેલ’નો
solar and wind energy8 min ago
2
India Post23 min ago
3
Manjalpur Bypoll 202623 min ago
4
china naked officials39 min ago
5
Commonwealth Games 20261 hr ago