VIDEO: અસામાજિક તત્વોએ જાહેરમાં પાર્ક કરાયેલા વાહનોમાં કરી તોડફોડ, અમદાવાદમાં 20 વર્ષ પહેલા થયેલી હત્યા મામલે વિવાદ સળગ્યો
અમદાવાદ શહેરના સૈજપુર બોઘા વિસ્તારના ચુનારાવાસમાં અસામાજિક તત્વોએ આતંક મચાવ્યો હતો. અંગત અદાવતને લીધે બે જૂથો વચ્ચે બબાલ થઈ. વર્ષ 2005માં એક હત્યા અને છ મહિના પહેલા થયેલા વિવાદ બાબતે તોડફોડ કરી હોય તેવું બહાર આવ્યું છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કેવી રીતે આ શખ્સો જાહેરમાં પાર્ક કરાયેલ વાહનોમાં તોડફોડ કરી રહ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ સ્થળ પર આવી હતી અને મામલો થાળે પાડ્યો. સાતથી આઠ લોકોએ જાહેરમાં દાદાગીરી કરી અને તલવારો અને બંદૂક જેવા હથિયાર સાથે વાહનોમાં તોડફોડ કરી હતી. જુઓ શું છે સમગ્ર મામલો...