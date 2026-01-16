ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અરવલ્લીનું ભિલોડા અને શામળાજીમાં આજે સજ્જડ બંધ, રસ્તા પર કેમ ઉતર્યા લોકો?

Dipti Savant| Jan 16, 2026, 02:10 PM IST
Aralli Shamlaji and Bhiloda close due to nursing student hitting issue

Trending news