हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
OMA
SL-A
()
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
બનાસકાંઠામાં ઠાકોર સમાજના બંધારણનો ભંગ થયો? કલાકાર અર્જૂન ઠાકોરે કરી સ્પષ્ટતા
Viral Raval
|
Feb 03, 2026, 04:10 PM IST
Arjun Thakor clarification on the issue of violation of the constitution of Thakor Samaj
More Videos
06:26
u
રાહુલ ગાંધીના સંબોધન સમયે ફરીથી હંગામો, કહ્યું- મને બોલવાની તક આપવામાં આવતી નથી
02:07
u
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરે પ્રમોશન મેળવવા માટે મોટો ખેલ પાડ્યો!
08:16
u
ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોર સમાજને ફેંક્યો પડકાર! પ્રતિબંધ છતાં ડીજે વગાડ્યો
03:36
u
સુપરહીરો બન્યો વિલન! દોઢ વર્ષના માસૂમના પેટમાં પહોંચી ગયો 'હલ્ક', તબીબોએ ઓપરેશન વગર બચાવ્યો જીવ
10:55
u
CCTV : શાળામાં એક વિદ્યાર્થીએ બીજાની પાણીની બોટલમાં ડામરની ગોળીઓ નાંખી, DEO એ શું કહ્યું?
00:45
u
સુરતના ઈતિહાસમાં ભજીયાવાલા બાદ બીજી સૌથી મોટી IT રેડ, વસંત ગજેરા બરાબરના ફસાયા
04:01
u
વડોદરાના પાદરામાં ફરી હરણીકાંડ થતા અટક્યો! મહીસાગર નદીમાં મુસાફરો ભરેલી બોટ પલ્ટી
03:13
u
વાલીઓને વિચારમાં મૂકી દે તેવી અમદાવાદની સ્કૂલની ઘટના : એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થીના પાણીમાં કેમિકલ નાંખ્યું!
01:54
u
સુરતમાં પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થવા પાછળ મોટો ખુલાસો, તપાસ રિપોર્ટમાં ભ્રષ્ટાચારની સૌથી મોટી પોલ ખુલી
01:26
u
વલસાડ: સરકારી કચેરીમાં જ દારૂબંધીના લીરેલીરા ઉડ્યા, BSNLની ઓફિસમાં દારૂ પાર્ટી, Video
Trending news
Treatment For Foot Pain
તમારા પગમાં છુપાયેલું છે બીમારીઓનું રાઝ, આ લક્ષણ જોવા મળે તો ન કરો નજરઅંદાજ
indian players
આ વખતે T20 વર્લ્ડ કપમાં 11 નહીં, પરંતુ રમશે 40 ભારતીય ક્રિકેટરો, જાણો કેવી રીતે
Dhurandhar 2 teaser
ચાહકો સાથે દગો! ધુરંધર 2 ના ટીઝરથી સોશિયલ મીડિયા પર ભારે રોષ
Budget Session
લોકસભામાં જોરદાર હોબાળો, કોંગ્રેસના 8 સાંસદ બાકી સત્ર માટે સસ્પેન્ડ કરાયા
rahul gandhi
'પીએમ મોદી પર અમેરિકાનું ભારે દબાણ છે', રાહુલ ગાંધીએ ટ્રેડ ડીલ પર ઉઠાવ્યા સવાલ
supreme court
‘ભારત છોડીને ચાલ્યા જાઓ, નહીં તો…’, સુપ્રીમ કોર્ટે WhatsApp ને કેમ લગાવી ફટકાર?
business ideas
15-20 હજાર રૂપિયામાં ગામમાં શરૂ કરો આ 5 બિઝનેસ, દરરોજ થશે મોટી કમાણી
India US Agri Trade
શું અમેરિકી કરારથી ખેડૂતોને નુકસાન થશે? જાણો ટેરિફ ડીલ અંગે સરકારના સુત્રએ મામલો કર
Best 1 year investment
ઓછા સમયમાં કરવી છે સારી કમાણી? 1 વર્ષના ઈન્વેસ્ટમેન્ટ માટે આ છે બેસ્ટ વિકલ્પ
India US trade Deal
ભારત-US ટ્રેડ ડીલ પર મચ્યું ભારે ઘમાસાણ, જાણો વિપક્ષ કેમ ગણાવે છે ખેડૂત વિરોધી?