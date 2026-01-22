हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
J&K: ડોડામાં સેનાનું વાહન ખીણમાં પડ્યું, 10 જવાન શહીદ થયા
Viral Raval
|
Jan 22, 2026, 04:05 PM IST
Army vehicle meets with accident in Jammu and Kashmir 10 jawans lost their life many injured
શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાએ મોત વ્હાલું કરતા પહેલા પરેશ પટેલ સાથે કરી હતી વાત, જાણો વિગતો
પત્નીના મોત બાદ શક્તિસિંહના ભત્રીજાએ પણ આપઘાત કર્યો, પોલીસે ઘટના અંગે જણાવી હકીકત
અમદાવાદના શીલજ વિસ્તારમાં શ્વાને મહિલા પર કર્યો હુમલો, ઘટનાના CCTV આવ્યા સામે
અમદાવાદ : આખરે સારંગપુરની 70 વર્ષ જૂની ટાંકી તોડી પાડવામાં આવી, જુઓ Video
અમદાવાદના એ NRI ટાવરમાં શું થયું હતું? 108ની ઈમરજન્સી ટીમે જણાવી ચોંકાવનારી વાતો
ભરૂચ: મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલે મોત વ્હાલું કર્યું, પોલીસબેડામાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું
અમદાવાદ: અકસ્માતે થયું હતું ફાયરિંગ, દંપત્તિના મોત મામલે મોટો ખુલાસો
વડોદરામાં આજે કતલખાના બંધ કરાવવા મેદાનમાં ઉતર્યા ભાજપ યુવા મોર્ચાના કાર્યકર્તા
SIRની કામગીરીમાં ગંભીર છબરડાનો આરોપ, કલેક્ટર કચેરી બહાર કોંગ્રેસનો ઉગ્ર વિરોધ
ખેડૂતો સાવધાન....આજથી પાંચ દિવસ વરસાદની આગાહી, જાણો ક્યાં વરસી શકે છે વરસાદ
Trending news
Air India Plane crash
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ વિશે મોટો ખુલાસો, યુએસ સેફ્ટી કેમ્પેઈન ગ્રુપના દાવાથી ખળભળાટ
astrology
Tilak: તિલક કરાવતી વખતે હાથ માથા પર રાખવો જરૂરી, આ નિયમ પાછળ છુપાયેલું છે ગુઢ રહસ્ય
jammu kashmir
J&K: ડોડામાં દર્દનાક અકસ્માત, સેનાનું વાહન ખીણમાં ખાબક્યું, 10 જવાન શહીદ
gujarat
મોટા સમાચાર; અ'વાદમા ટ્રાફિકથી ધમધમતો આ અંડરપાસ 5 દિવસ માટે બંધ, જાણો વૈકલ્પિક રસ્તો
PM SVANidhi
માત્ર આધાર કાર્ડ જોઈ સરકાર આપે છે 90,000 ની લોન, જાણો કોણ ઉઠાવી શકે છે તેનો ફાયદો?
women health
Women Health: આ ગંભીર સમસ્યાના કારણે ઝડપથી વધે છે મહિલાનું વજન, ગુચ્છામાં ખરે વાળ
Chemical-laden red water wreaks havoc in Indrad village
મહેસાણાના આ ગામડામાં નીકળી રહ્યું છે 'લાલ પાણી', અનેક પરિવારોની હિજરત, ફેલાયો ફફડાટ
IND vs NZ 2nd T20
પ્રથમ T20માં જીત છતાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11 ! જાણો શું છે કારણ
toothpaste
Stains Removal Tips: ટુથપેસ્ટથી હળદરના ડાઘ કાઢવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ જાણો
Ahmedabad yashrajsinh Gohil
શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા અને તેમની પત્નીના મોત મુદ્દે 108ની ટીમનો ચોંકાવનારો ખુલાસો