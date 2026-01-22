ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

J&K: ડોડામાં સેનાનું વાહન ખીણમાં પડ્યું, 10 જવાન શહીદ થયા

Viral Raval | Jan 22, 2026, 04:05 PM IST
Army vehicle meets with accident in Jammu and Kashmir 10 jawans lost their life many injured

