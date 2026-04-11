Artemis II: નાસાએ ફરીથી ઈતિહાસ રચ્યો, ચંદ્રનું ચક્કર લગાવી અંતરિક્ષયાત્રીઓ પરત ફર્યા
નાસાના આર્ટેમિસ 2 મિશનના ચાર અંતરિક્ષયાત્રીઓ સુરક્ષિત રીતે ધરતી પર પાછા ફર્યા છે. તેમની કેપ્સ્યૂલ એટલે કે ઈન્ટીગ્રિટીએ પ્રશાંત મહાસાગરમાં દક્ષિણ કેલિફોર્નિયાના કાઠા પાસે સમુદ્રમાં ઉતરણ કર્યું. આ મિશન 10 દિવસ સુધી ચાલ્યું. માનવીએ છેલ્લા 50 વર્ષમાં પહેલીવાર ચંદ્રમાની નજીક યાત્રા કરી છે. આ યાત્રામાં તેમણે કુલ 11.16 લાખ કિમીથી વધુનું અંતર કાપ્યું. આ મિશન નાસાના એક મોટા પ્લાનનો ભાગ છે જેમાં ભવિષ્યમાં ચંદ્રમા પર માણસોને ઉતારવા અને પછી મંગળ ગ્રહ તરફ આગળવાનું સામેલ છે.
કેમ મહત્વપૂર્ણ હતું આ મિશન
આર્ટિમિસ 2 નાસાની પહેલી ક્રૂડ ટેસ્ટ ફ્લાઈટ હતી જેમાં ચાર અંતરિક્ષયાત્રીઓ હતા. 1 એપ્રિલના રોજ તેઓ ફ્લોરિડાના કેપ કેનવરલથી એસએલએસ રોકેટથી લોન્ચ થયા હતા. મિશનમાં તેમણે પૃથ્વીની બે કક્ષાઓમાં ભ્રમણ કર્યા બાદ ચંદ્રમાની ખુબ નજીક પહોંચીને તેની પરિક્રમા કરી. ચંદ્રમાથી દૂરવાળા ભાગ એટલે કે ફાર સાઈડ પાસેથી પસાર થતા તેઓ પૃથ્વીથી સૌથી વધુ અંતરે પહોંચ્યા હતા. તેમનું સૌથી વધુ અંતર 406771 કિમી હતું. જે એપોલો 13ના જૂના રેકોર્ડથી વધુ હતું.
આ મિશને આર્ટેમિસ પ્રોગ્રામને વધુ મજબૂત કર્યો. આર્ટેમિસનું લક્ષ્ય છે કે 2028 સુધીમાં ચંદ્રમા પર માણસો ઉતરે. ત્યાં લાંબા સમય સુધી રહેવાની વ્યવસ્થા બનાવે. તે ચંદ્રમાને મંગળ ગ્રહની યાત્રા માટે સ્ટેપિંગ સ્ટોન બનાવશે. ગત એપોલો મિશન બાદ 1972માં છેલ્લીવાર માણસ ચંદ્રમા પર ઉતર્યો હતો. હવે આર્ટિમિસ 2એ અડધી સદી બાદ માણસોને ચંદ્રમાની નજીક લઈ જઈને ઈતિહાસ રચ્યો છે. આ મિશનમાં પહેલીવાર એક મહિલા, એક બ્લેક એસ્ટ્રોનટ અનેએક બિન અમેરિકી નાગરિક સામેલ હતા.