Video: દોડતી એમ્બ્યુલન્સ અચાનક આગમાં લપેટાઈ, એક દિવસના બાળક સહિત 4 જીવતા ભૂંજાયા
Viral Raval
|
Nov 18, 2025, 01:27 PM IST
arvalli 4 people have died in a fire in an ambulance
લાલો...ફિલ્મે ઈતિહાસ સર્જી નાખ્યો, સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મ બની
રાજ્ય સરકારના મંત્રી આ શું બોલ્યા? દારૂના અડ્ડા તો મારે ચલાવવા પડે..એવું કહેતા વિવાદ
Watch Video: આતંકી ડો. ઉમરનો નવો Video, દિલ્હી બ્લાસ્ટ પહેલા બનાવ્યો હતો
ખેડૂતોના માથે મોટી ઘાત, વાવાઝોડું વિનાશ વેરશે, પછી બબ્બે માવઠા તબાહી મચાવશે
હીરાના વેપારીનો 18 વર્ષનો પુત્ર દીક્ષા લઈ સંયમના માર્ગે જશે, Video
સુરત: કોલેજમાં સ્પીચ આપતી વિદ્યાર્થીની એકાએક ઢળી પડી, હાર્ટએટેકથી મોત
અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી, ભર શિયાળે આ વિસ્તારોમાં માવઠું થશે!
આણંદઃ એક તરફી પ્રેમમાં પાગલ રિક્ષા ચાલકનો પરણિતા સહિત 3 લોકો પર હુમલો, અગાઉ પણ એસિડ છાંટવાની આપી હતી ધમકીઓ
મને ખબર છે, તમે ભાજપ સિવાય કોઈને મત આપવાના નથી- નીતિન પટેલ
કૃષિ સહાય માટે આવતા ખેડૂતો પાસે વેરાની વસૂલી? જાણો સરકારે શું કહ્યું
Trending news
Indian railways
રાજધાની, શતાબ્દી અને વંદે ભારતના મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર, ફ્રીમાં મળશે આ સુવિધા !
Gold rate
આજે પણ સોના-ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર ઘટાડો, ઘટેલા ભાવે સોનું લેવાની શાનદાર તક
Makke Ki Roti
ઘઉં છોડો શિયાળામાં આ લોટની રોટલી ખાવો, શરીરને મળશે અનેક ફાયદા, સ્વાસ્થ્ય રહેશે સારૂ
saharanpur smart city pvt ltd
આ જિલ્લામાં વસશે નવી ટાઉનશિપ, મેટ્રો સિટી જેવી હશે સુવિધાઓ; જાણો કયા દરે મળશે પ્લોટ?
gujarat
મુસાફરો ખાસ વાંચજો! અંબાજીમાં બસ સ્ટેશનનું સરનામું બદલાયું, જાણો નવું ક્યા બનાવાયું?
iran
ભારતીયોને મોટો ઝટકો, આ દેશે બંધ કરી વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી, હવે ત્યાં જવા કેટલો થશે ખર્ચ?
Maoist commander Hidma killed
1 કરોડનો ઇનામી નક્સલી કમાન્ડર હિડમા ઢેર, એન્કાઉન્ટરમાં તેની પત્નીનું પણ મોત
which metal is more expensive than gold
સોના કરતાં પણ મોંઘી છે આ ધાતુ, 1 ગ્રામના ભાવમાં આવી જશે 200 કિલો સોનું, ક્યાં થાય છે
Maruti Suzuki e Vitara
ડિસેમ્બરમાં ગાડીઓનું 'મહા-લોન્ચિંગ'! મારૂતિ, ટાટા અને Kia ની નવી કાર મચાવશે ધૂમ
Kawasaki
જલ્દી કરો ! બસ થોડા દિવસ જ બાકી...આ બાઈક પર મળી રહ્યું છે 55000 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ